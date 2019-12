Mit ihrem perfekten Mix aus Action und Entertainment begeistern die Live-Events von WWE (World Wrestling Entertainment) immer mehr Fans auf der ganzen Welt. Die weltbesten Athleten garantieren Ihnen ebenso spannende wie unterhaltsame Ringduelle.

„ WWE – LIVE“ präsentiert eine einzigartige Mischung aus Sport und Unterhaltung, die perfekte Kombination von Ring-Action und dramatischen Elementen. Die WWE-Shows entfachen die Leidenschaft und Energie eines Rockkonzertes, die Spannung und das Wir-Gefühl eines brisanten Fußballspiels und bieten damit vielfältige Unterhaltung.

Die größte Action-Soap-Opera besticht durch dramatische Geschichten, die innerhalb und außerhalb der Ringseile stattfinden. Den überraschenden Wendungen gehen hierfür Feindschaften, Freundschaften und Intrigen voraus. Der Spannungsbogen baut sich von Woche zu Woche (TV-Übertragungen in 145 Ländern) weiter auf und gipfelt schließlich in Großveranstaltungen. Insbesondere die "Big Four" wie SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble sowie WrestleMania – dem "Big Game" des Sports-Entertainments – stehen hierbei im Fokus, wo Träume Wirklichkeit werden oder zerbrechen. Die WWE-Stars von RAW kehren im Mai 2020 für zwei Live-Shows zurück nach Deutschland - einmal gastieren sie auch in Sachsen: Am 14. Mai 2020 gibt es Wrestling-Action in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig zu erleben.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von WWE und unter corporate.wwe.com.

Bitte beachten Sie die folgenden, für Leipzig geltenden, Jugendschutzregelungen:

Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren: kein Einlass

Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren: Einlass in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person.

WWE – Live 2020

Donnerstag, 14. Mai 2020, 19.30 Uhr

Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets für die Show erhalten Sie im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de.

PM / red