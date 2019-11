Die Zuschauer beim Duell von David gegen Goliath können sich Ende November auf Basketball der Spitzenklasse und beste Unterhaltung freuen. Schnelle Dribblings und spektakuläre Dunkings heißen die Schlagwörter, wenn die Weißenfelser in der Heldenstadt auf das deutsche und europäische Basketball-Schwergewicht aus München treffen.

Das CARE FOR CLIMATE GAME im November ist außerdem die einzige Chance in der Saison 2019/20 erstklassige Unterhaltung des Sports mit dem roten Leder in Leipzig zu erleben. Die Rollen vor der Partie scheinen klar verteilt, doch die Wölfe von der Saale sind immer für eine Überraschung gut.

Quelle: Andreas Bez

Im Vergleich zur Vorsaison ist der SYNTAINICS MBC nämlich deutlich stärker aufgestellt. Mit dem jungen kanadischen Nationalspieler Kaza Kajami-Keane haben sie einen der besten Punktemacher der ganzen Bundesliga in den eigenen Reihen. Doch auch Publikumsliebling Sergio Kerusch kann jeden Moment „on fire“ laufen. Die Mitteldeutschen wollen sich im deutschen Oberhaus etablieren und präsentieren sich derzeit voller Selbstbewusstsein auf dem Parkett. Auch vor den „Großen“ will sich das Team um Shooting Guard Andrew Warren nicht verstecken.

Der Kader des FC Bayern München glänzt förmlich vor talentierten Persönlichkeiten. Niemand geringeren als Ex-NBA-Leistungsträger Greg Monroe verpflichtete der amtierende deutsche Meister zu Beginn der Saison und landete so einen wahrhaften Transfer-Coup. Auch Nationalspieler Paul Zipser wurde erfolgreich zum Euroleague-Teilnehmer gelotst. Die Liste der schillernden Basketballer geht mit Power Forward Danilo Barthel oder Shooting Guard Nihad Djedovic weiter. Die Bayern sind also so tief mit Top-Talenten besetzt wie kein zweites Team der easyCredit BBL. Und dennoch lauern die Wölfe auf ihre Chance zur Sensation in Leipzig.

Quelle: Andreas Bez

Ob Basketballfan oder Sportbegeisterte, dieses Highlight sollte sich niemand entgehen lassen. Gemeinsam mit der zahlreichen Unterstützung von den Rängen der Arena im Herzen Leipzigs will man den vermeintlichen Favoriten ärgern.

Sie möchten live dabei sein? Wir verlosen 10x2 Tickets für das Spiel Syntainics MBC gegen FC Bayern München am 24. November 2019. Anwurf ist um 15 Uhr in der Arena Leipzig.

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff "Basketball" an die Adresse gewinnspiele@lvz.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und ggf. eine Telefonnummer für die mögliche Gewinnbenachrichtigung anzugeben.

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 21. November 2019 (10 Uhr).

Die Karten werden unter allen Einsendungen ausgelost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: http://www.madsack.de/Informationen_gem_art_13_eu_dsgvo

Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Sitz: Leipzig, Registergericht: Leipzig HRA 293

Wir wünschen viel Glück!

Kein Vertrauen in das Losglück? Karten für das Highlight gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.syntainics-mbc.de. Die Wölfe kommen, Sie auch?