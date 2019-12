Nach triumphalen Gastspielen weltweit beginnt für „We Will Rock You“, den Smash-Hit von Queen und Ben Elton, jetzt ein neues Erfolgskapitel. Die futuristische musikalische Komödie „We will Rock You“ erinnert inhaltlich und optisch auch an die legendären Live-Auftritte von Queen. Klassiker wie „We are the Champions“, „Killer Queen“ und „Bohemian Rhapsody“ zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten. Die Songs werden in Englisch gesungen, während die Dialoge auf Deutsch geführt werden.

Quelle: Johan Persson

Ab Oktober 2020 tourt die Show rund um die größten Hits von Queen in der spektakulären neuen Inszenierung der englischen Original-Produktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Dezember 2020 wird „We will Rock You“ insgesamt fünf Mal in Leipzig zu sehen sein.

Quelle: Johan Persson

We Will Rock You

Freitag, den 4. Dezember 2020, 20 Uhr

Samstag, den 5. Dezember 2020, 15 Uhr

Samstag, den 5. Dezember 2020, 20 Uhr

Sonntag, den 6. Dezember 2020, 13 Uhr

Sonntag, den 6. Dezember 2020, 18 Uhr

Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Kartenvorverkauf: Tickets erhalten Sie im Internet unter www.ticketgalerie.de, in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen und über die gebührenfreie Ticket-Hotline 0800 2181 050.

Von PM / red