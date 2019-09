Das besondere Merkmal dieses Festivaljahrgangs ist sein Länderschwerpunk Schweiz. Die Häuser präsentieren je ein Schweiz-Gastspiel. Folgerichtig gehören zu den Höhepunkten die Schweiz-Gastspiele von Gardi Hutter mit neuem Programm, von Starbugs Comedy und ein großer Schweizer Satireabend. Gewiss ein Hochlicht zum Finalabend: Die Show der großartigen badischen Musikal-Clowns Gogol und Mäx. Beliebt und begehrt wird wieder die große Lachmesse-Gala am 26. Oktober ab 16.30 und 20 Uhr im Haus Leipzig sein. Zu dieser TV-Aufzeichnung brillieren wieder

Katrin Weber und Lars Redlich mit ihren Gästen Lara Stoll, Philipp Weber, Starbugs Comedy sowie Gogol und Mäx. Das Finale bestreitet traditionell die zum Kult erklärte Jürgen-Hart-Satire-Matinee mit den beliebten Gastgebern Anke Geißler und Matthias Tretter und ihren Stargästen Carmela de Feo (La Signora),

Christoph Sieber, Gernot Hassknecht, Wilfried Schmickler und der Top-Band Gankino Circus am 27. Oktober ab 11 Uhr im Haus Leipzig (unser Foto). Programmflyer und -heft gibt’s in allen Häusern und überall, wo es Karten gibt.

Leipziger Lachmesse

20. bis 27. Oktober 2019

