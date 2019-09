Anhand des Mottos – Zukunftsmusik – soll gezeigt werden, dass Jazz eine Musik der Zukunft ist. Pianist Herbie Hancock, der seine Musik Jahrzehnt um Jahrzehnt an der Zukunft wachsen ließ und der zu einem Sonderkonzert am 27. November nach Leipzig kommt, bringt diesen Gedanken auf den Punkt. Ausnahmegitarrist John McLaughlin – Fusion-Gründungsvater und insbesondere durch sein legendäres Mahavishnu Orchestra Inspirationsquelle für unzählige Musiker – verblieb musikalisch nicht in den 60ern, sondern gestaltet bis heute aktiv die Jazz-und Fusion-Szene mit. Vor John McLaughlin and the 4th Dimension auf der Bühne des Opernhauses und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Friedlichen Revolution: die Uraufführung des Festivalprojekts „Inseparable.Unteilbar“ – die eigens für die Spielvereinigung Sued und den MDR-Rundfunkchor geschriebene Komposition des US-amerikanischen Komponisten John Hollenbeck, mit einem Libretto der Lyrikerin Nora Gomringer. Im Schauspiel Leipzig entführt die junge norwegische Saxofonistin Mette Henriette (Foto) mit ihrem Trio in zarte wie auch kraftvolle musikalische Sphären. Ihr Debütalbum ist beim renommierten Label ECM erschienen und brilliert mit knisternd sprödem Schönklang, der fern aller Eile harmonischen Tiefgang erzeugt.

43. Leipziger Jazztage

10. bis 19. Oktober 2019

