Seine Konzerte auf dem romantischen Vrijthof sind legendär und werden von Millionen Zuschauern im Fernsehen verfolgt. Noch viel schöner ist es jedoch, die Auftritte des Geigenvirtuosen und des Johann-Strauß-Orchesters live in Maastricht mitzuerleben. Mit einem vielseitigen Musikrepertoire von Klassik über Schlager bis zu Filmmusik, aber auch durch seine humorvolle und charmante Art, begeistert André Rieu seit Jahrzehnten seine Fans.

Die dreitägige Reise startet in Leipzig. Im modernen Komfortreisebus fahren die Gäste nach Roermond und beziehen dort das Hotel. Am Vormittag des nächsten Tages fährt der Bus nach Maastricht. Bei einer Stadtrundfahrt mit dem „Zonnetrein“ lernen die Gäste die schönsten Ecken des Städtchens kennen. Treffpunkt am Abend ist die Terrasse des Restaurants Corner Bakery, direkt am Vrijthof, wo ein delikates Drei-Gang-Abendmenü wartet. Auch während des Konzertes bleiben die Gäste am Tisch sitzen, mit einer Flasche Wein vor sich und eingebunden in die ausgelassene Stimmung ringsherum. Das spektakuläre Geschehen auf der Bühne verfolgt man aus der seitlichen Restaurantperspektive und über große LED-Leinwände. Nach dem Konzert bringt der Bus die Besucher zurück nach Roermond.

Bevor dann am dritten Tag die Heimreise angetreten wird, kann man das reizvolle Roermond besichtigen oder durch eines der größten Outlet-Center Europas bummeln.

Infos André Rieu

live in Mastricht 18. bis 20. Juli 2020

40 Euro Rabatt,

regulärer Preis im

DZ 539 Euro Abo-Preis 499 Euro EZ-Zuschlag 80 Euro Veranstalter: Kultur – Erlebnis & Genuss

Ein Unternehmen der AB

SportEvent GmbH

Preußenstraße 18

67105 Schifferstadt

Tel.: 06235 929642

E-Mail: info@kultur-erlebnis-genuss.de