Leipzig

Eingängige Disco-Klassiker, aufregende Tanzszenen und die Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach seiner Kinopremiere Jung und Alt in ihren Bann. Mit Ohrwürmern wie „ Flashdance – What a Feeling“, „Maniac“, „I Love Rock’n Roll“ und „Gloria“ feierte „ Flashdance – das Musical“ im September 2018 Deutschlandpremiere in Hamburg. Im Winter 2019 kommt die moderne Bühnenadaption des 80er-Jahre-Films zurück und ist am 7. April 2020 in der Arena Leipzig zu erleben.

Die Songs und das Lebensgefühl der 80er Jahre bringt die Bühnenadaption Flashdance – das Musical live auf die Bühne. Der Autor Tom Hadley und Filmregisseur Robert Cary schrieben das Buch zu Flashdance – das Musical, die ergänzend komponierte Musik stammt aus der Feder von Robbie Roth, der sich zusammen mit Robert Cary auch für die Songtexte verantwortlich zeigt. Für die schwedische Produktion, die 2014/15 in Stockholm zu sehen war, wurde die Originalversion, die 2008 in England Premiere hatte, überarbeitet und mit zeitgemäßen Tanzsequenzen und neuen, technischen Raffinessen ausgestattet.