Am 25. Juni 2009 starb Michael Jackson im Alter von nur 50 Jahren. Für viele seiner Fans verließ der „King of Pop“ diese Welt viel zu früh. 18 Tage nach seinem Tod hätte die 50 Konzerte umfassende Abschieds-Tournee mit dem Titel „This Is It“ in London beginnen sollen. Alle Shows waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Doch dazu kam es nicht mehr. Dafür hinterließ Michael Jackson der Welt sein einzigartiges musikalisches Erbe. Und genau das bringt „Beat it! – Das Musical über den King of Pop“ auch im Jahr 2020 wieder auf die Bühne. Das Musical erzählt die Geschichte Michael Jacksons, wie er zunächst als Mitglied und Publikumsliebling der Familien-Band „ Jackson 5“ seine ersten Schritte im Musikgeschäft macht. Schon sehr früh ist klar: Der kleine Junge mit dem dichten Lockenkopf hat das Zeug zum großen Star. Es folgte der Bruch mit seinen Brüdern – und der Beginn einer einzigartigen Solokarriere mit unzähligen Welthits, legendären Musikalben wie „Thriller“ und über 750 Millionen verkauften Tonträgern. Nur Elvis Presley war noch erfolgreicher. Das Musical zeigt die Wucht, die das musikalische Lebenswerk des größten Popstars aller Zeiten noch heute bei sämtlichen Generationen versprüht.

