Bemerkenswert ist, dass der Chor in allen Ländern mit derselben Euphorie und Begeisterung aufgenommen wird, was bestätigt, dass Musik Menschen und Völker verbinden kann, auch wenn die Sprache nicht von allen verstanden wird.

Die künstlerische Arbeit Serge Jaroffs aus 60 Jahren wird in authentischer und unnachahmlicher Weise

fortgeführt. Eine festliche Konzertgala mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff findet am Donnerstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag,

26. Dezember 2019 um 20 Uhr im Gewandhaus statt. Dieser grandiose Weltklasse-Chor,

bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen,

gastiert stimmgewaltig mit einem bravourösen neuen Konzertprogramm traditionell in der Weihnachtszeit in Leipzig. Das Repertoire ist fast identisch mit dem des Original-Chores von

Serge Jaroff, die Chorsätze sind ausschließlich handgeschriebene Partituren Jaroffs aus dessen Musik-

bibliothek und wurden für Wanja Hlibkas Chor neu bearbeitet.

Infos und Tickets Don Kosaken Chor Serge Jaroff

Leitung: Wanja Hlibka

26. Dezember, 20 Uhr

Gewandhaus Leipzig,

Großer Saal

Ihr Vorteil

10 Prozent Rabatt

Tickets für 22 bis 35,60 Euro statt 24 bis 39,40 Euro

Karten gibt es in der Ticketgalerie

im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19,

im Barthels Hof, Hainstraße 1,

in allen LVZ-Geschäftsstellen

sowie unter der gebührenfreien

Hotline 0800 2181 050

und unter der Internet-Adresse

www.ticketgalerie.de/aboplus.