Der Original Don Kosaken Chor Serge Jaroff war wohl der berühmteste Chor weltweit und das über fast sechs Jahrzehnte von 1921 bis 1979. Nach langer Pause ist der Chor nun unter der Leitung von Wanja Hlibka, einst der jüngste Solist Serge Jaroffs, mit unverminderter Popularität in den großen Konzerthallen und Kathedralen in Europa und im fernen Osten zu hören. Am 26. Dezember 2019 ab 20 Uhr gastiert er im Leipziger Gewandhaus.