Der Countdown läuft: Das LVZ-Fahrradfest mit anschließendem Familienfest naht – und mit ihm Sperrungen und Umleitungen. Hier ein Überblick:

Die Anreise

Aus Sicherheitsgründen ist in der Zeit von 5 bis 20 Uhr die Sperrung der Straße An der Tabaksmühle zwischen Prager Straße und Friedhofsweg notwendig. Eine Umleitung wird für beide Richtungen über Prager Straße, Semmelweisstraße und Zwickauer Straße bis zur Richard-Lehmann-Straße ausgeschildert. Für die umfangreichen Aufbauten wird schon am vorhergehenden Samstag, dem 11. Mai, der nördliche und südliche Parkplatz vor dem Völkerschlachtdenkmal gesperrt. Besucher sollten deshalb bevorzugt auf die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs zurückgreifen.

Wer zum Fahrradfest mit dem Auto anreist und sich erst am Start auf sein Zweirad schwingt, kann übrigens auf Leipzigs Alter Messe gleich nebenan parken. Dort stehen freie Flächen zur Verfügung. Das Parken ist am Veranstaltungstag am Völkerschlachtdenkmal nicht möglich. Die Behindertenparkplätze werden für den 11. und 12. Mai in die angrenzende Ludolf-Colditz-Straße verlegt.

Entlang der Strecken

Das Fahrradfest betrifft natürlich auch Leipziger und andere Verkehrsteilnehmer auf der Durchreise, die nicht vorhaben, das beliebte Familien-Event anzusteuern. Das bleibt bei so großen Veranstaltungen nicht aus. Eventuelle Verzögerungen oder längere Wartezeiten werden sich dabei nicht allein auf das direkte Umfeld des Völkerschlachtdenkmals beschränken. Auch entlang der fünf Touren ist damit zu rechnen, dass der Verkehr etwas stockender fließt als sonst.„Wir bitten die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksicht, wenn es im Verkehr zu Verzögerungen kommt“, appelliert Fahrradfest-Organisatorin Doreen Barz.