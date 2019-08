Strahlender Sonnenschein hat die mehr als 6300 Starter beim 14. LVZ-Fahrradfest am 29. April 2018 begleitet. Nach dem Zieleinlauf am Völkerschlachtdenkmal nutzten viele Radler die Gelegenheit, in der LVZ-Fotobox per Selbstauslöser ein Erinnerungsfoto zu schießen. Sehen Sie hier einige Schnappschüsse.