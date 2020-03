Viele Geschäfte, Restaurants, Kneipen, Cafés und Freiberufler in Leipzig leiden unter der Coronakrise. Sie sind Einzelhändler und bieten jetzt besondere Abhol- oder Liefer-Services an? Sie verkaufen Gutscheine, damit die Kunden später einkaufen können? Tragen Sie Ihre Aktion hier in unser Hilfsportal ein – damit die Leipziger wissen, wie Sie unterstützt werden können.