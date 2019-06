In einer Gemeinschaftsaktion der DAZ und der Kreissparkasse Döbeln suchen wir Ihren Lokalhelden.

Machen Sie mit und stimmen Sie ab, wer Ihr Lokalheld wird.

Der/die Kandidat/in mit den meisten Stimmen wird "Lokalheld 2019" und bekommt einen Herzenswunsch im Wert von 1.000 Euro erfüllt.

Bis zum 24. Juni 2019 können Sie auf diesen Wegen abstimmen:

1. Online-Voting

Stimmen Sie für Ihren Favoriten bequem über unser Online-Formular ab - hier klicken, um zum Formular zu gelangen.

2. Telefon-Voting

Rufen Sie unsere Voting-Hotline an: 01378-260034* und geben Sie nach dem Signalton die 2-stellige Nummer Ihres Favoriten über die Tastatur Ihres Telefons ein.

Das sind die 2-stelligen Nummern der Kandidaten:

01 - Claus Dieter Andrä, Leisnig

02 - Michaela Filla, Roßwein

03 - Uwe Glawion, Roßwein

04 - Siegfried Hempel, Bennewitz

05 - Andreas Riethig, Döbeln

06 - Wolfgang Rosemann, Leisnig/OT Fischendorf

07 - Tatjana und Jörg Thiele, Ostrau

* Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter datenschutz.tmia.de

3. Voting per Coupon

Für Ihren Favoriten können Sie auch per Coupon abstimmen. Diesen Coupon finden Sie am 12., 14., 18. und 22. Juni 2019 in Ihrer Döbelner Allgemeinen Zeitung.

Kreuzen Sie den Namen Ihres Lokalhelden an, schneiden Sie den Coupon aus und versenden Sie ihn per Post an:

DAZ, Obermarkt 8, 04720 Döbeln

Die Teilnahmebedingungen für die Aktion "Lokalhelden 2019" finden Sie hier:

Wer Lokalheld 2019 geworden ist, erfahren Sie am Samstag, dem 29. Juni 2019.

red.