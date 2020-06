Polizei Bielefeld bereitet sich auf Fans von Lok Leipzig vor

Leipzig

Der 1. FC Lok Leipzig spielt am Dienstag um 16 Uhr um den Aufstieg in die 3. Liga – nicht beim eigentlichen Gegner SC Verl, sondern in Bielefeld. Durch den Corona-Ausbruch beim Schlachthof Tönnies in Gütersloh hatten die Verantwortlichen die Heimstätte Verls als Austragungsort des Rückspiels (2:2) ausgeschlossen. Nun wird das Spiel in der Schüco-Arena von Arminia Bielefeld ausgetragen. Die Leipziger rechnen mit 150 bis 200 Fans, die sie auf der Auswärtsfahrt nach Bielefeld begleiten werden. Die Polizei und ein Hygienekonzept erwarten die Schlachtenbummler bereits.

Maßnahmen von Anzahl und Verhalten der Fans abhängig

„Ein Polizeieinsatz ist geplant. Wir werden das zuständige Ordnungsamt vor Ort unterstützen“, so Pressesprecherin Sarah Siedschlag der Polizei Bielefeld. Eine generelle Absperrung werde es nicht geben, stattdessen wolle man situativ entscheiden, wie mit der Lage umzugehen sei. „Wir sind im Austausch mit den szenekundigen Kollegen der Polizei Leipzig – Lok haben wir hier schließlich nicht alle Tage zu Gast“, so Siedschlag. Die Maßnahmen seien abhängig von der Anzahl und dem Verhalten der Fans. Grundsätzlich gelte vor Ort die Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-Westfalen, die im öffentlichen Raum einen Abstand von 1,5 Metern vorsieht.

Fans erhalten zugewiesene Parkmöglichkeiten und Aufenthaltsflächen

Damit Abstände und Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden, ist Lok-Geschäftsführer Martin Mieth im Kontakt mit den Verantwortlichen des frisch gekürten Zweitliga-Meisters Arminia Bielefeld. Die angereisten Leipziger Anhänger werden in Stadionnähe zugewiesene Plätze kriegen, auf denen sie sich während des Relegationsfinales aufhalten dürfen. Die Vereinsvertreter besprechen Anreisedetails, Parkmöglichkeiten und örtliche Gegebenheiten an der SchücoArena. „Das ist wie bei einem normalen Auswärtsspiel“, erklärt Mieth.

Ob die Mannschaft nach der Partie die Unterstützer begrüßen und gegebenenfalls mit ihnen feiern wird, wisse Mieth noch nicht. „Was außerhalb des Stadions passiert, können wir nicht beeinflussen. Das Team wird die Regeln einhalten“, verspricht er.

Fans von Dynamo Dresden als abschreckendes Beispiel

Zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung kam es am Sonntag vor dem Stadion von Dynamo Dresden. Hier hatten sich rund 2000 Fans des Absteigers versammelt, um ihren langjährigen Sportdirektor Ralf Minge zu verabschieden. Sicherheitsabstand wurde kaum eingehalten. Die Mannschaft bedankte sich aus sicherer Entfernung vom Stadion aus bei den Fans.

Von Tilman Kortenhaus, Anton Kämpf