Regionalliga Nordost soll am 4. Dezember fortgesetzt werden

Berlin

Die Regionalliga Nordost soll ihren Spielbetrieb am 4. Dezember wieder aufnehmen. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Donnerstagabend nach seiner Spielausschusssitzung mit. Geplant ist, dass unter Beachtung der aktuellen Verfügungslagen vom 4. bis 6., vom 11. bis 13. sowie vom 18. bis 20. Dezember gespielt werden soll. „Die Ansetzung von Nachholspielen ist ebenfalls im Dezember geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Momentan dürfen alle Regionalligisten trainieren. Allerdings dürfen die sieben Berliner Clubs sowie Germania Halberstadt vor dem 1. Dezember keine Meisterschaftsspiele austragen. Ursprünglich hatte der NOFV gehofft, bereits am kommenden Mittwoch den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Meister Lok Leipzig hatte bisher für eine Fortsetzung der Saison im Januar plädiert und sich am Donnerstag mit einem offenen Brief an den NOFV gewandt. Der Club formulierte darin Fragen an den Verband zum Umgang mit der Coronakrise, wie etwa die Finanzierung von Tests, Ausgleichszahlungen für Geisterspiele und finanzielle Hilfe durch die Politik. Lok erbat sich vom NOFV eine schriftliche Antwort.

