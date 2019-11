Die 2. Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer: Arminia Bielefeld hat sich mit einem deutlichen Sieg in Nürnberg an die Spitze geschoben. Nürnbergs Interimstrainer Marek Mintal erlebt derweil einen Horror-Einstand. Und auch für Hannover 96 geht nach der deutlichen Niederlage in Heidenheim die Talfahrt weiter.