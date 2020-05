Wenn es in der Bundesliga zu einem erzwungenen Saisonabbruch kommen sollte, muss alles im Vorfeld geklärt sein. Die DFL will sich diesbezüglich mit den Bundesliga- und Zweitliga-Vereinen abstimmen. Laut "Kicker" soll zudem darüber beraten werden, dass Heimspiele in fremden Stadien stattfinden könnten.