„Das größte Spiel des Kontinents“: Manchester-Star Gündogan über die Bedeutung des Liverpool-Duells

Ilkay Gündogan, am Sonntag kommt es zum Duell mit dem FC Liverpool. Hat dieses Spiel den spanischen Clásico als das größte des Kontinents abgelöst?

Ilkay Gündogan (31): Für den Moment ist es wirklich das größte Spiel des Kontinents. Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander. Und beide sind in der Champions League auch im engsten Favoritenkreis. Wenn ich mir die Berichterstattung in Deutschland rund um dieses Wochenende anschaue, dann scheint auch dort für den Moment das Interesse an diesem Spiel größer zu sein als an der eigenen Bundesliga.

Entscheidet dieses Spiel den Titelkampf oder doch eher die restlichen Spiele?

Der Gewinner geht jedenfalls als Favorit in die restlichen Spiele. Nicht nur, was die Punkte angeht, sondern mit Blick auf das Selbstvertrauen. Wenn wir gewinnen, könnten wir theoretisch sogar noch einmal Punkte liegen lassen in der Restsaison.

Dieses Jahr alle drei Titel zu gewinnen wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Gündogan über Meisterschaft, Champions League und WM

Gibt es eine Wette mit Jürgen Klopp, nachdem Sie ja schon eine WM-Wette für einen guten Zweck mit Ihrem spanischen Mitspieler Laporte gemacht haben?

Noch nicht. Das war eine zufällige Wette mit Aymeric, die sich auf Twitter ergeben hatte. Kloppo hat ja leider kein Social Media. Sonst hätte ich ihm vielleicht auch schon etwas vorgeschlagen (lacht). Ich freue mich immer, ihn zu sehen.

Was bedeutet es Ihnen, deutscher Rekordtorschütze in der Premier League zu sein?

Ich hatte diese Statistik ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel. Erst als ich nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, wurde mir das bewusst. Das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt muss ich aber noch ein paar Tore nachlegen, nicht dass Kai (Havertz) oder Timo (Werner) als Stürmer bei Chelsea mich in den nächsten Jahren schon wieder einholen. Und Toni Rüdiger hat auf einmal auch den Roberto Carlos in sich entdeckt (lacht).

Sie sind privat verlobt, Kapitän bei der aktuell wohl besten Mannschaft der Welt und – laut Klopp – unter dem besten Trainer der Welt. Fehlt zum absoluten Glück nur noch der Henkelpott?

Tatsächlich bin ich sehr, sehr glücklich darüber, wie sich bei mir in letzter Zeit sowohl privat als auch sportlich alles entwickelt hat. Mein „absolutes Glück“ möchte ich aber nicht allein vom Henkelpott abhängig machen. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich das Ding in meiner Karriere gewinnen möchte. Wenn es mir eines Tages gelingt: Überragend! Und wenn nicht, bin ich trotzdem auch jetzt schon sehr froh und dankbar dafür, was ich bisher alles erleben und gewinnen durfte.

Unser Kolumnist Jochen Breyer hat geschrieben, dass sieben Teams die Königsklasse gewinnen wollen, eines gewinnen muss, nämlich City. Sehen Sie das ähnlich?

Obwohl wir letzte Saison das Finale nicht gewinnen konnten, hat uns die vergangene Spielzeit international sehr weitergeholfen. Wir sind durch die Erfahrungen inzwischen geduldiger geworden und lassen uns von Druck von außen nicht mehr so beeinflussen. Ich denke, es ist auch gar nicht so schlecht, dass wir national mit zwei spannenden Duellen gegen Liverpool noch einen weiteren Fokus haben. Es geht nicht nur um die Champions League – und das ist auch gut so.

Liverpool und City sind so stark und doch unterschiedlich. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo Differenzen?

Die Konstanz und der Hunger auf jeden einzelnen Sieg sind Faktoren, die beide Vereine an die Ligaspitze geführt haben. Beide verfügen über einen sehr starken, breiten und ausgeglichenen Kader. Beide haben einen absoluten Weltklassetrainer an der Seitenlinie. Liverpool hat in den letzten ein bis zwei Jahren noch einmal zugelegt und für ihre ohnehin schon sehr starke Offensivreihe mit Diogo Jota und Luis Diaz zwei ausgezeichnete Angreifer dazubekommen. Beide Mannschaften legen hohen Wert auf zweite Bälle. Im Gegenpressing sind denke ich beide Teams europaweit führend. Unsere Spielidee ist noch etwas mehr auf Ballbesitz ausgelegt, während Liverpool versucht, noch schneller umzuschalten und noch mehr ins Risiko geht.

Wenn Sie wählen müssten: WM-Titel, Premier- oder Champions League, welchen Pott würden Sie nehmen?

Diese Frage kenne ich schon und egal, für welchen Titel man sich entscheidet, sind dann entweder die Deutschland- oder die Manchester-City-Fans enttäuscht (lacht). Aber im Ernst: Dieses Jahr alle drei Titel zu gewinnen wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Ehrlich gesagt wären auch schon zwei von drei absolut überragend. Wahrscheinlich sind das die drei am schwierigsten zu gewinnenden Titel im Weltfußball überhaupt. Der WM-Pokal steht auf der Wunschliste sehr weit oben. Vielleicht spiele ich noch mal eine EM, aber für eine weitere WM müsste schon noch einiges zusammenkommen. Daher wird das wohl meine letzte Chance sein.

Wie schwer fällt Ihnen aktuell der Spagat zwischen vollem Fokus auf die Spiele und der Hilfe für diejenigen, denen es schlecht geht?

Ich weiß, welch privilegiertes Leben ich als Fußballer führen darf. Für mich ist es dann eine Selbstverständlichkeit, so viel wie möglich zu helfen. So haben mich auch meine Eltern großgezogen. Der Fokus auf das Sportliche leidet darunter aber überhaupt nicht. Es bleibt eigentlich immer Zeit, um Projekte weiter voranzutreiben.

Von Heiko Ostendorp/RND