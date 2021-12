Trainer Julian Nagelsmann will die Tabellenführung des FC Bayern München in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Jubiläumssieg festigen. Der 34-Jährige kann gegen den FSV Mainz 05 seinen 100. Sieg in der Bundesliga bejubeln. "Ich hoffe, dass wir auch wegen dieses Jubiläums gewinnen", sagte Nagelsmann.