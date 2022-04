Sagenhafte 313 Pflichtspiele absolvierte Richard Golz für den HSV, immerhin ­246-mal stand der Torhüter im Kasten des SC Freiburg. Logisch, dass der 53-Jährige sich besonders auf die Begegnung seiner Ex-Klubs im Pokalhalbfinale an diesem Dienstag freut.

Herr Golz, 13 Jahre HSV, acht Jahre SC Freiburg – wem drücken Sie ein wenig mehr die Daumen?

Richard Golz (53): Ich würde meine Gefühlslage mit 50 + 1 beschreiben. Dadurch, dass ich in Hamburg lebe, habe ich mehr Kontakt zum HSV. Der Klub hat es in diesem Moment auch nötiger. Ein Erfolgserlebnis täte dem HSV in dieser Saison mal gut.

Trauen Sie beiden Vereinen auch den Pokalsieg am 21. Mai zu?

Ich sehe RB Leipzig in der Favoritenrolle – aber auch nur leicht vor Union Berlin und Freiburg. Der HSV ist natürlich der große Außenseiter in diesem Wettbewerb. Ich traue aber allen den Titel zu.

Für den HSV würde der Pokalsieg eine schwache Zweitligasaison mit verpasstem Aufstieg fast schon vergessen machen.

Ich würde beim HSV nicht von einer schlechten Saison sprechen. Wenn man sich den Kader anschaut, sind sie nicht als Topfavorit auf den Aufstieg ins Rennen gegangen. Das Team ist nicht so besetzt, dass man jetzt sofort sagen muss: Die müssen weiter oben stehen. Insgesamt macht der Verein einen relativ stabilen Eindruck, und auch die Entwicklung ist positiv zu bewerten, weil doch immer mehr junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integriert werden.

Apropos Entwicklung: Der SC Freiburg ist auf Europakurs, hat sogar Chancen auf die Königsklasse – eine Sensation?

Es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder eine Phase, wo der Sport-Club international mit dabei gewesen ist. Aber jetzt schnuppern sie an der Champions League. Sie spielen eine super Serie und sind extrem konstant. Das war sicher in dieser Form nicht zu erwarten. Aber sie profitieren sehr davon, dass Mannschaften wie Gladbach, Wolfsburg oder die Hertha schwächeln. Die wollten dort oben stehen, aber Freiburg ist sehr stabil. Ich kann mich auch nicht an Spiele erinnern, wo sie mal richtig schlecht waren.

Er ist immer mit 100 Prozent dabei Richard Golz über Freiburg-Trainer Christian Streich

Der Erfolg trägt vor allem den Namen Christian Streich. Als Sie in Freiburg gespielt haben, war er noch ­U19-Coach. Inzwischen kommt er auf 390 Spiele als Cheftrainer der Profis. Wie sehen Sie seine Karriere?

Ich kannte ihn damals mehr aus Erzählungen, mal ist man sich über den Weg gelaufen. Aber die Spieler, die damals aus der Jugend hochgekommen sind, haben alle durchweg positiv über ihn gesprochen. Streich hat sich überhaupt nicht verändert, was sein Engagement und seine Emotionalität sowie Intensität betrifft. Er ist immer mit 100 Prozent dabei und arbeitet sehr akribisch, wenn es beispielsweise um die Taktik geht. Am Saisonende sieht man ihm an, wie anstrengend das alles ist.

Sie haben in Ihrer Freiburger Zeit unter Volker Finke gespielt. Er stand in 607 Spielen des Sport-Clubs an der Seitenlinie. Ist Streich jetzt schon die größere Legende?

Beide haben viel für den Verein geleistet. Ich würde Volker Finke und Christian Streich auf einer Ebene sehen. Finke war derjenige, der damals gesagt hat: Ich mache hier das St. Pauli des Südens auf. Die Bundesliga wurde erst unter ihm ein Thema. Beide sind in ihrer Art und wie sie Fußball spielen lassen sehr unterschiedlich. Finke hat den Talenten immer viele Freiheiten geben und war eher der Laissez-faire-Typ. Streich hingegen macht den Spielern viel konkretere Vorgaben.

Wie sehen Sie als ehemaliger Torhüter Freiburgs Mark Flekken und HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes?

Flekken hat sich sehr gut weiterentwickelt, ist in Freiburg sehr gut aufgehoben. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit Andreas Kronenberg (Torwarttrainer des SC, Anm. d. Red.) telefoniert habe und er gefragt hat, welchen Torhüter ich aus der 2. Bundesliga gut finde. Da habe ich ihm gesagt, dass ich Flekken interessant finde. Ein paar Monate später haben Sie ihn dann verpflichtet. (lacht) Beim HSV hat Heuer Fernandes seine Position als Nummer eins mit konstant guten Leistungen verteidigt. Er ist ein spielender Torwart, der viel mit eingebunden wird. An guten Tagen kann er Spiele entscheiden.

Von René Wenzel/RND