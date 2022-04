Roland Virkus: „Ich taktiere nicht gerne“

Mönchengladbach

Nach dem überraschenden Rücktritt zu Jahresbeginn von Gladbachs Erfolgsgarant, Sportdirektor Max Eberl, leitet mit Roland Virkus ein unbekanntes Gesicht die Geschicke beim abgestürzten Klub, der am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) auf Mainz 05 trifft. Der neue Boss verrät in seinem ersten Interview, wie er die Borussia wieder in die Spur bringen will.

Herr Virkus, obwohl Sie bereits mehr als 30 Jahren bei Borussia erfolgreich sind, als Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator, rücken Sie erstmals öffentlich in den Fokus. Wie würden Sie sich charakterisieren?

Ich hatte immer einen guten Draht zu meinen Spielern, halte mich auch für einen sehr ehrlichen Menschen, der nicht gerne taktiert. Zudem bin ich ein Freund flacher Hierarchien, ein Teamplayer, der gerne viele Leute mitnimmt. Jeder hat Stärken, aber auch Schwächen, natürlich auch ich. Gelingt es jetzt, die Kompetenzen zu bündeln, bin ich überzeugt, dass wir als Team gute Entscheidungen für Borussias Zukunft treffen werden.

Was bedeutet das für das Gesicht der zukünftigen Mannschaft?

Du brauchst Leute, die führen können, die Anweisungen geben. Und du brauchst neben fußballerischer Qualität Schnelligkeit, Bissigkeit, Zweikampfhärte. Adi Hütter, Steffen Korell und mir war klar, dass wir die Saison nur ordentlich zu Ende spielen werden, wenn es uns gelingt, die Unterschiedsspieler wieder auf Leistungsniveau zu bekommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben viele Gespräche geführt.

Virkus: „Ziel muss es sein, immer einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen“

Möglicherweise verlassen Marcus Thuram, Alassané Plea und Breel Embolo den Klub, auch Yann Sommer, Jonas Hofmann oder Ramy Bensebaini könnten gehen. Wäre dann wieder Mittelmaß oder sogar Abstiegskampf die Realität?

Nein, wir sollten und wir wollen ambitioniert bleiben. Sicher werden uns nicht alle diese Spieler verlassen. Borussias Ziel muss es sein, immer einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl: Abschied unter Tränen

Das war jahrelang auch unter Max Eberl das Ziel, bis man höhere Erwartungen geweckt hat, etwa mit einer 5-Millionen-Ablöse für den Trainer. Ist die Bodenhaftung verloren gegangen?

Fakt ist, dass man hier über Jahre gut performt hat, weil zuvor gute Entscheidungen getroffen wurden. Dass darüber irgendwann bei manchem der Blick für die Realität verloren gegangen sein könnte, mag ich nicht ausschließen. Die Realität ist aber auch, dass eine Mannschaft sich ständig entwickeln muss, immer wieder Auffrischung braucht. Trotzdem hat man sich in einzelnen Fällen gegen die vorher sehr erfolgreiche Handlungsweise entschieden, Spieler auf ihrem Höhepunkt zu verkaufen. Und ja, damit wurde in der Öffentlichkeit vielleicht die Erwartungshaltung geweckt, dass vielleicht noch mehr geht als Platz vier. Das hat nicht funktioniert, und jetzt werden wir möglicherweise Spieler verlieren, die international spielen möchten. Das können wir ihnen zumindest in diesem Jahr aber nicht bieten. Wir müssen wieder Anlauf nehmen und Potenzial in den Kader dazu holen.

„Jonas Hofmann ist ein Spieler, den wir sehr gerne halten würden“

Wo findet man Potenzial, das für Borussia bezahlbar ist?

Zunächst mal müssen wir machen, was wir früher gemacht haben: Wir müssen auf unseren eigenen Nachwuchs setzen. Aber wir müssen auch weiterhin schauen, ob es externe Toptalente gibt, die schon ein bisschen weiter sind als unsere eigenen Jugendspieler. Und dann gibt es vielleicht Spieler, die woanders nicht so gut zurechtkommen, obwohl sie hohes Potenzial haben. Die zu finden wird die große Herausforderung sein.

Wie muss dieses Potenzial aussehen?

Wir brauchen Kommunikatoren – und das am besten in der Achse. Spieler mit Zweikampfskills, stark in der Kommunikation und auch noch Gladbach-typisch, also mit Ballbesitzkönnen.

Gibt es jemanden, den Sie gegen alle Widrigkeiten halten wollen?

Davon gibt es mehrere. Jonas Hofmann zum Beispiel ist ein Spieler, den wir sehr gerne halten würden. Er ist für mich der typische Gladbach-Spieler. Er kann anlaufen, ist schnell, verfügt über Spielintelligenz. Und mittlerweile macht er auch Tore. Aber nicht nur er hat so Borussia geholfen, Borussia hat auch ihm etwas gegeben. Hier hat Jonas immer seine Chance bekommen, auch als es noch nicht so gut lief. Heute ist er Nationalspieler und könnte das Gesicht unserer neuen Mannschaft sein, gemeinsam mit Yann Sommer. Über dessen Bedeutung muss man kein Wort verlieren. Ohnehin würde ich in einer Phase des Umbruchs die Torwartposition niemals anrühren, da brauchst du Stabilität. Die würde uns Yann hundertprozentig garantieren.

Von Andreas Kötter/RND