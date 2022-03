Karl Geiger hat beim Skifliegen in Planica nur den zwölften Platz belegt und kaum noch Chancen auf den Gesamtweltcupsieg im Skispringen. Der Oberstdorfer landete am Freitag in Slowenien sieben Plätze hinter dem führenden Ryoyu Kobayashi und hat nun 89 Punkte Rückstand auf den Spitzenrang.