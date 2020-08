Leipzigs Corona-Experiment: So können Sie noch teilnehmen

Leipzig

Am Samstagmorgen werden internationale Forscher und Konzertveranstalter nach Leipzig gucken, wenn in der Arena ein weltweit einzigartiges Experiment durchgeführt wird: Mit mehr als 2000 Probanden wollen Forscher von der Uniklinik Halle herausfinden, wo sich Menschen auf einer Großveranstaltung besonders nah kommen.

Dafür werden die Probanden mit Peilsendern ausgestattet – und müssen dann einen Tag lang so tun, als seien sie Gäste eines Konzerts. Damit alles möglichst realistisch wirkt, performt der Sänger Tim Bendzko live. In einer Pause trainieren die Handballspieler des SC DHfK Siebenmeterwerfen.

So sieht das Selbsttest-Kit aus, das kurzentschlossenen Probanden an der Arena Leipzig ausgehändigt wird. Quelle: Andre Kempner

Wer kurzfristig an dem Experiment unter dem Titel „Restart 19“ teilnehmen will, kann sich noch anmelden. Dafür ist es nötig, sich auf Corona testen zu lassen. Die Teststation des Projekts öffnet am Freitag von 8 bis 16 Uhr an der Sportsbar der Arena in Leipzig. Vorher müssen sich Teilnehmende auf restart19.de registrieren.

Von dem Experiment erhoffen sich die Forscher zuverlässige Daten, anhand derer sich Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen erstellen lassen. Viele Vereine und Künstler sind aufgrund der coronabedingten Verbote in eine Notlage geraten.

