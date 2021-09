2G-Option für Fans: Leipziger Vereine wollen nicht mitmachen

Leipzig

Sachsen hat Veranstaltern und damit auch Sportvereinen mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung die 2G-Option eröffnet. Wer nur Geimpfte oder Genesene zulässt, kann im Stadion oder der Halle auf Maskenpflicht und Abstandsgebote verzichten und vor allem mehr Fans einlassen. Die Jubelstürme der Clubs bleiben allerdings aus. Egal ob Fußball, Handball oder Eishockey, Leipzigs Vereine wollen nicht mitmachen beim neuen Modell.

SC DHfK setzt auf Aufklärung

„Wir wollen niemanden ausschließen oder zu einer Impfung drängen“, betonte Karsten Günther, Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK. Stattdessen wolle der Verein, der in der Arena gegen die Füchse Berlin zuletzt knapp 3100 Zuschauer begrüßte, als gutes Vorbild vorangehen und aufklärerisch arbeiten. „Inzwischen ist unsere gesamte Mannschaft geimpft und wir sind fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.“ So soll das Impfangebot in der Halle auch bei den anstehenden Heimspielen bestehen bleiben - gegen die Füchse Berlin hatten das bereits 50 Zuschauende spontan genutzt.

Lauterbach kontra 1. FC Lok

Den Piks und eine Teststrecke gab es am Mittwoch auch beim Spiel des 1. FC Lok gegen TeBe Berlin. Wer sich impfen ließ, bekam im Anschluss freien Eintritt. 20 Personen nahmen die Offerte an. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. „Wir planen gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz weitere Termine“, teilte Lok-Geschäftsführer Alexander Voigt auf Anfrage mit.

Rund 60 Prozent der Fans im Stadion des Fußball-Regionalligisten (zuletzt waren knapp 2100 da) seien geimpft oder genesen, die restlichen 40 Prozent getestet. Die müssen auch künftig nicht draußen bleiben. „Fußball hat die Aufgabe Menschen zu verbinden. Dieser Sport ist für alle da - egal, welche Nationalität, Hautfarbe, Religion oder Impfstatus“, so Voigt. Man werde deshalb von der 2G-Option bis auf weiteres keinen Gebrauch machen.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach griff am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter diese Argumentation scharf an.

„2G hat nichts mit Diskriminierung zu tun, was hier angedeutet wird. Es geht um den Schutz vor schwerer Krankheit und Tod. 1. FC Lok Leipzig benutzt hier Querdenker-Argumente. Da sind andere Vereine weiter.“ Die prinzipielle Entscheidung gegen 2G beanstandete Lauterbach dagegen nicht. Lok reagierte auf die Aussagen so:

Beide Tweets wurden mit mehreren Hundert Antworten kommentiert.

BSG Chemie hört Fans an

Loks Ligakonkurrent BSG Chemie hat nicht final entschieden, wer künftig zu den Partien im Alfred-Kunze-Sportpark Zugang erhält. Am Montag treffen sich die Verantwortlichen der Grün-Weißen zu einer Vorstandssitzung, so BSG-Sprecher René Jacobi. Dann werde auch über dieses Thema gesprochen, das im Verein kontrovers diskutiert werde. Klar sei: Man werde eine Entscheidung nur im Einvernehmen mit den Fans treffen, diese auch anhören. „Es gilt, einen Weg zu finden, der für alle gangbar ist.“

Die Leutzscher Verantwortlichen gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass 85 bis 90 Prozent ihrer Fans geimpft oder genesen sind. 60 Personen nutzten beim letzten Heimspiel gegen Optik Rathenow (2921 Zuschauer) die vor Ort angebotenen Testmöglichkeiten. Die soll es auch weiterhin geben. „Wir sind dazu mit verschiedenen Anbietern im Gespräch“, so Jacobi.

Für HCL ist 2G „keine Option“

Handball-Zweitligist HC Leipzig hat bereits Klarheit, verzichtet auf 2G, obwohl die Brüderhölle ihrem Namen dank reduzierter Zuschauerzahl zuletzt nur bedingt Ehre machte. Beim 27:28-Krimi gegen Solingen saßen zuletzt nur 320 Leute auf den Rängen. Der Push der Fans habe definitiv gefehlt, sagte Linksaußen Lotta Röpcke im Anschluss. 800 Fans wären zugelassen. Die Anhänger seien noch immer zurückhaltend und haben Angst, meint Cheftrainer Fabian Kunze dazu. Dennoch bleibe man beim bisherigen Modell. „Die 2G-Regel ist absolut keine Option. Das machen wir nicht.“ Die Gesundheit der Zuschauer stehe im Vordergrund. Der Verein will niemanden ausschließen.

IceFighters: „Von Spiel zu Spiel“

Die IceFighters halten sich alle Möglichkeiten offen, werden aber zumindest vorerst den Zugang zu ihren Partien im Kohlrabizirkus nicht weiter einschränken. Am 1. Oktober empfängt der Eishockey-Oberligist die EG Diez-Limburg zum ersten Heimspiel der Saison. Für diese Begegnung bleibt es bei 3G. “Wir werden die Situation von Spiel zu Spiel bewerten und schauen, wie hoch die Impfquote ist“, so Trainer Sven Gerike. „Wir machen das, was wir für richtig halten.“

3G galt für die RB-Fans auch beim Spiel gegen den FC Bayern München. 34.000 Anhänger waren im Stadion. Quelle: Picture Point

RB muss nicht nachdenken

Und RB Leipzig? Der Fußball-Bundesligist ist der größte Sportveranstalter in der Stadt, durfte gegen den FC Bayern München zuletzt 34.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen. Gegen Hertha BSC werden es am Samstag 23.500 sein, weil in der Stadt aktuell die Regelungen für Inzidenzen über 35 greifen. Der deutsche Vizemeister befasst sich gar nicht erst mit der neuen Option. Denn die ist nur für Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmenden vorgesehen. Ausnahmen gibt es nicht. „Wenn wir uns zwischen 2G mit 5000 Fans und 3G mit 23.500 Fans entscheiden müssen, entscheiden wir uns natürlich für 3G“, so Ulrich Wolter, Direktor Club Competitions & Relations bei RB.

Von ahr, tik, steri