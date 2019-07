Frei nach Harry Potter: Quidditch-Turnier in Leipzig

Sport Regional Jagd nach dem Schnatz - Frei nach Harry Potter: Quidditch-Turnier in Leipzig Rund 200 Menschen aus der ganzen Welt treffen sich an diesem Wochenende in Leipzig zu einem großen Quidditch-Turnier. Der Sport ist von J.K. Rowlings „Harry Potter“ inspiriert, hat sich aber bereits emanzipiert.

Beim Quidditch-Turnier am Wochenende auf dem Gelände des LSV Südwest in Kleinzschocher, traten 12 Teams gegen einander an. Quelle: Dirk Knofe