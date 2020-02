Gewaltsamer Tod in Polen: Leipziger Ringer stirbt nach nächtlicher Attacke

Leipzig

Guter Teamplayer, starker Kämpfer, nie arrogant und immer frei von jeglichen Allüren – wenn Richard Zechendorf, Vizepräsident des Kampf- und Fitnessclubs Leipzig ( KFC) über Dominik Sikora spricht, dann nur in den höchsten Tönen. Drei Jahre lang gehörte der 29-Jährige zum Ringer-Team der Messestädter, das in der mitteldeutschen Regionalliga um Punkte kämpft.

Zuletzt stand der gebürtige Pole im Dezember beim Kampftag in Lugau (Erzgebirgskreis) im KFC-Dress auf der Matte, verlor seinen Einsatz nur knapp. Inzwischen ist klar: Es war der letzte Fight des 29-Jährigen. Denn vor zwei Wochen wurde „Dixon“ – wie ihn seine Freunde nannten – im polnischen Poznań auf offener Straße niedergeschlagen und verstarb an den Verletzungen.

Koma nach Schlag ins Gesicht

Die Umstände des Todes sind noch nicht gänzlich aufgeklärt, die polnischen Behörden fahnden seit Tagen fieberhaft nach einem 42-jährigen Verdächtigen. Olgierd M. soll den bekannten Ringer in der Nacht zum 26. Januar vor einer Diskothek am Marktplatz in Poznań so hart ins Gesicht geschlagen haben, dass dieser sofort ins Koma fiel. Im Krankenhaus wurde später ein Hirnödem diagnostiziert – eine folgenschwere Schwellung im Kopf. Die Ärzte kämpften fünf Tage um das Leben des 29-Jährigen, letztlich vergeblich. Am 31. Januar verstarb Dominik Sikora

Fahndungsfoto der Polizei in Poznan. Die Behörden verdächtigen den 42-jährigen Olgierd M. Quelle: Polizei Poznań

Täter soll aus Hooliganszene stammen

Polnische Medien berichten seither vielfältig über die tödliche Auseinandersetzungen in der Halbmillionenstadt, wollen ein Überwachungsvideo der Diskothek am Marktplatz ausgewertet und weitere Details zum Täter herausgefunden haben. Angeblich gehört Olgierd M. zur örtlichen Fußball-Hooliganszene, ist bei der Polizei auch kein Unbekannter, wegen Gewaltdelikten vorbestraft. Auf den Videobildern soll der Kampfsportler neben seinem späteren Opfer und dessen Begleiterin zu sehen sein – dann eskalierte die Situation. Angeblich habe der Täter den Ringer nach seinem Schlag gegen den Kopf einfach auf der Straße liegen gelassen und sei dann zurück in die Diskothek gegangen.

„Wir haben die schockierende Nachricht von Dominiks Tod erst über Adam Bienkowski erfahren, der schon länger für uns kämpft“, sagte Richard Zechendorf am Mittwoch. Sikora gehörte wie Bienkowski zu einer ganzen Reihe von Ringern, die zwar in ihrer Heimat Polen trainieren, die aber auch regelmäßig aus dem Nachbarland nach Leipzig anreisen, um das Regionalliga-Team des KFC zu verstärken. Am vergangenen Montag brachen einige der Messestädter dann aus traurigem Anlass zum Gegenbesuch auf. „Dominiks Beerdigung auf einem großen Friedhof in Posen war wirklich sehr beeindruckend. So viele Menschen wollten von ihm Abschied nehmen, es waren bestimmt 500 – Familie, Freunde, Persönlichkeiten, Sportler“, erzählt Zechendorf.

Bartosz (links) und Dominik Sikora im Dress des KFC Leipzig. Quelle: Richard Zechendorf / KFC

Mehrere Ringer in der Familie

Unter den Trauernden war auch der Kanu-Doppelolympiasieger Tomasz Kaczor, der nicht zuletzt eine Spendenaktion für Dominik Sikoras Hinterbliebene initiierte. Inzwischen sind dort fast 30.000 Zloty (7000 Euro) zusammengekommen. Der 29-Jährige hinterlässt unter anderem drei Brüder und eine Schwester, mehrere von ihnen sind auch Ringer. Sein älterer Bruder Bartosz kämpft ebenfalls im KFC-Dress. „Wir geben ihm jetzt aber erstmal etwas Zeit, die Dinge zu verarbeiten“, so Richard Zechendorf.

Seinen größten sportlichen Erfolg feierte der Verstorbene bei nationalen Meisterschaften, wo ihm eine Bronzemedaille gelang. Dass er ein herausragender Kämpfer war, habe sich allerdings auch bereits in frühester Kindheit gezeigt, heißt es. Als Achtjähriger besiegte Dominik Sikora bereits eine Krebserkrankung – und überraschte in der Folge nicht nur seine Familie, die dem hageren Jungen kaum eine solche Sportkarriere zugetraut hatte.

Von Matthias Puppe