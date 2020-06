Keine Zuschauer beim Renntag im Leipziger Scheibenholz – Veranstalter und Stadt im Streit

Leipzig

Am Samstag findet auf der Leipziger Pferderennbahn Scheibenholz der geplante erste Galopprenntag des Jahres statt – allerdings ohne Zuschauer. Geschäftsführer Alexander Leip hatte eigentlich mit Publikum geplant, wollte am Samstag bis zu 700 Schaulustige in der idyllischen Arena begrüßen. Nun ist davon keine Rede mehr. Leip wirft der Stadt Leipzig vor, bereits erteilte Genehmigungen kurzfristig wieder zurückgenommen zu haben. Die Stadtverwaltung widerspricht diesen Angaben vehement und verweist auf die geltende Corona-Schutzverordnung des Freistaates. Laut dieser sind Sportveranstaltungen mit Zuschauern noch mindestens bis zum 17. Juli generell untersagt.

Am Dienstagabend hatte die Scheibenholz GmbH eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der von „großem Verdruss und Erstaunen“ die Rede ist, weil die Kommune ihre Erlaubnis für einen Renntag mit begrenzter Zuschauerzahl kurz vor Beginn wieder zurück gezogen habe. Ein angebliches Missverständnis zwischen Gesundheitsamt und Ordnungsamt sei der Grund der Absage. „Das ist absolut blöd gelaufen – das weiß auch die Stadt“, ergänzte Leip gegenüber der LVZ. Die mediale Berichterstattung über den geplanten Renntag habe nun die gesamte Breite der Stadtverwaltung erreicht und dort eine Diskussion ausgelöst, behauptet er. „Unser Gelände ist 30 Hektar groß, da wäre selbst unter Abstandsregelung sogar Platz für mehr Besucher gewesen.“

Stadt Leipzig : Haben keine Ausnahmegenehmigung erteilt

Mathias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig, weist die Angaben zurück. „Wir haben keine Ausnahmegenehmigung für die geltende Corona-Schutzverordnung erteilt, weil wir das gar nicht können. Die Verordnung wurde vom Land erlassen und nur das Sozialministerium kann entsprechend Ausnahmegenehmigungen erteilen“, sagte Hasberg am Mittwoch auf LVZ-Nachfrage. Richtig sei: Das Gesundheitsamt habe vom Veranstalter zwei Hygiene-Konzepte erhalten, einmal mit und einmal ohne Zuschauer. „Beide wurden bestätigt - für den Fall, dass die Corona-Schutzverordnung des Landes irgendwann aufgehoben wird. Das ist ein üblicher Weg. Zudem gab es eine Genehmigung beim Ordnungsamt für die verkehrsrechtliche Regelung, da geht es unter anderem um Rettungswege – bei der es zweitrangig ist, ob die Veranstaltung mit oder ohne Zuschauern stattfindet“, so der Stadtsprecher.

Einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung habe die Stadt nicht erhalten. „Sonst hätten wir den Antragsteller auch an das Sozialministerium verwiesen“, sagt Hasberg. Natürlich hätte das Gesundheitsamt bei der Überprüfung der Hygienekonzepte auch mitteilen können, „dass die Bewilligung eines Hygiene-Konzepts eine Allgemeinverfügung nicht aufhebt. Aber das wurde bisher auch bei anderen Anfragen nicht gemacht und die Antragsteller haben es auch so verstanden“, sagt Hasberg.

Scheibenholz : Verstärkt schwierige wirtschaftliche Lage

Die Veranstalter im Scheibenholz können diese Argumentation nicht nachvollziehen. Wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte, sei ihnen im Ordnungsamt sogar noch „viel Glück“ beim anstehenden Renntag gewünscht worden. Nach dem Ausfall des Aufgalopps am 1. Mai und des Moderenntages am 7. Juni wäre das bunte Treiben am Samstag bundesweit der ersehnte erste Besucher-Renntag des Jahres gewesen. Dass es nun anders kommt, „verstärkt die ohnehin schon sehr schwierige wirtschaftliche Lage der Rennbahn ungemein“, sagt Leip. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden genau ist, könne er noch nicht seriös beziffern. „Auf jeden Fall waren wir in die konkrete Planung eingestiegen, haben Dienstleister bestellt und den Ticketverkauf gestartet. Da muss vieles rückabgewickelt werden. Ob und wie wir durch dieses Hin und Her ohne weiteren Schaden davonkommen, bleibt abzuwarten.“

Klar dürfte allerdings wohl auch sein: Ohne eine Ausnahmegenehmigung vom Sächsischen Sozialministerium hätte eine Sportveranstaltung mit Zuschauern, wie es der Renntag im Scheibenholz am Samstag wäre, gegen die im Freistaat geltende Allgemeinverfügung verstoßen – mit möglichem Bußgeld als Folge.

