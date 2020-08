LVZ-Test: Das steckt hinter dem EMS-Trend in Leipzig

Leipzig

Auf den ersten Blick wirkt das neue Fitnessstudio Körperformen in der August-Bebel-Straße in Taucha etwas leer. Statt Hantelstangen, Laufbändern oder schweren Gewichten stehen lediglich zwei verkabelte Displays mitten im Raum. An der Seite hängen schwarze Westen und Gurte von einem Kleiderständer. Stephan Petersohn steht davor und besprüht die Ausrüstung mit Desinfektionsmittel. Der 34-Jährige bietet in seinem Fitness- und Gesundheitsstudio EMS-Training an – Elektro-Muskel-Stimulation. Das Studio öffnet am Samstag erstmals seine Türen, die LVZ durfte die Geräte vorab austesten. Maximal zwei Kunden gleichzeitig können sich hier bei verschiedenen Bewegungsabläufen unter Strom setzen lassen. 20 Minuten Schock-Training sollen zwei bis drei Besuche im regulären Studio ersetzen – ein gefährlicher Hype oder eine vielversprechende Alternative?

Ursprünglich kommt die Technologie aus der Sportmedizin. Nach einer Operation oder längerer Bettlägerigkeit kann EMS zum gezielten Muskelaufbau eingesetzt werden oder bei Leistungssportlern den Trainingsplan ergänzen. Seit ein paar Jahren bieten allerdings mehr und mehr Studios das spezielle Training im Breitensport an. Das ist nicht völlig ungefährlich. 2018 warnte die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie: „Während Ärzte und Physiotherapeuten in dieser Methode ausgebildet wurden, ist das Personal in Fitnessstudios oft nicht ausreichend geschult, um die Belastung richtig einzuschätzen.“

Sportwissenschaftler empfiehlt Arztbesuch vorab

Dr. Sven Fikenzer, Sportwissenschaftler und Arzt in der Kardiologie am Leipziger Uni-Klinikum, hat bei gesunden Menschen nur sehr geringe Bedenken. Der Mediziner stellt aber klar: „Vorab ist ein Besuch beim Arzt auf jeden Fall sinnvoll – am besten beim Sportmediziner oder Kardiologen. EMS ist nicht ganz frei von Risiken, weshalb ein Arzt einen Blick auf Vorerkrankungen und eingenommene Medikamente werfen sollte.“

Einige körperliche Einschränkungen seien sofortige Ausschlusskriterien. „Bei implantierten elektrischen Geräten oder Herzkreislauferkrankungen ist große Vorsicht geboten. Hier würde ich von dem Training dringend abraten. Es gibt aber noch zahlreiche weitere Erkrankungen, die das Risiko erhöhen“, so der Arzt.

Mit jedem neuen Teilnehmer führen die extra für EMS geschulten Coaches bei Körperformen deshalb ein Hintergrundgespräch. Sie fragen nach medizinischen Vorerkrankungen und sportlicher Vorerfahrung, klären über mögliche Risiken auf und empfehlen bei Bedenken immer den Besuch beim Arzt.

Nur 20 Minuten betreutes Training pro Woche

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme im Studio: Jeder Teilnehmer darf nur 20 Minuten Training pro Woche absolvieren. „Das ist hier nicht nur ein Werbespruch. Regeneration ist bei dieser Art des Trainings enorm wichtig. Nur bei sehr ambitionierten Sportlern, die schon länger bei uns trainieren, kann man über eine zweite Session sprechen“, sagt Petersohn. Der studierte Fitness-Ökonom arbeitet selbst seit vier Jahren mit den Anzügen und nimmt die Risiken ernst.

Vom Home-Workout mit eigenen EMS-Gurten rät der Coach ab. „Training mit eigenen Gurten kann zu Disbalancen führen, wenn man einen Muskel unabsichtlich länger trainiert als andere.“ Außerdem sei die Handhabung der Geräte problematisch, da niemand überprüfen könne, ob man richtig atmet und sich richtig bewegt. „Das Training sollte ausschließlich betreut stattfinden“, stellt er klar.

Medizinischer Ansatz und Therapie

„Viele Teilnehmer kommen nach einem Bandscheibenvorfall“, erklärt Petersohn. Er ergänzt: „Wir arbeiten hier nicht mit Gewichten, was nach Verletzungen sehr gefährlich sein kann. Ich empfehle zum langsamen Muskelaufbau immer Tera-Bänder oder EMS.“

Diesen Ansatz hält auch Dr. Fikenzer vom Uni-Klinikum für sinnvoll. „Besonders für motorisch eingeschränkte Menschen kann das Training sehr reizvoll sein, um Muskeln mit geringer Bewegung gezielt aufzubauen“, erklärt der Sportwissenschaftler.

So läuft das EMS-Training ab

Vor dem Start werden die Gurte für Arme, Oberschenkel und Po sowie die Weste für den Torso desinfiziert und anschließend mit einer leitenden Lösung befeuchtet. Die Teilnehmer schlüpfen währenddessen in die passende Sportunterwäsche und bekommen dann die feuchte Ausrüstung angelegt. Die Gurte werden festgezurrt, die Anschlüsse verkabelt. Jeder Kunde hat ein eigenes Profil, das die Stromstärke des letzten Trainings für jede einzelne Muskelgruppe eingespeichert hat. So soll eine zu hohe Spannung verhindert werden.

Das Gerät sendet nun für vier Sekunden Strom und pausiert im Anschluss vier Sekunden lang. Bei jedem elektrischen Impuls wird eine Übung durchgeführt. „Bei einer geringen Belastung oder einer einfachen Übung spannen meine Muskeln nur wenige Fasern an – genau so viele, wie für die jeweilige Last benötigt werden. Der zugeführte Strom sorgt im Muskel dafür, dass sich deutlich mehr Fasern anspannen. So wird das Training intensiver“, so die deutlich vereinfachte Erklärung von Dr. Fikenzer. Nach wenigen Wiederholungen fangen die Muskeln an zu brennen, der Schweiß läuft, der Puls steigt an.

Muskelkater und Erschöpfung

Das Workout fordert den Teilnehmern einiges ab und verursacht teilweise einen fiesen Muskelkater. Wer EMS-Training zum ersten Mal macht, sollte sich an den folgenden Tagen nicht zu viel vornehmen. Dabei schonen die Coaches jeden Kunden bei den ersten Sessions noch. Petersohn erklärt: „Ausführung und Atmung sind sehr wichtig. Sie sollten auf einem geringeren Level erlernt werden, damit man sie später bei höheren Belastung richtig macht.“

Gerade bei den ersten Trainingseinheiten hält auch Dr. Fikenzer einen langsamen Start für wichtig. „Muskelkater ist immer ein Zeichen, dass das Training ein bisschen zu intensiv war. Eine Ermüdung der Muskeln für 24 vielleicht sogar 48 Stunden ist allerdings völlig normal und gewollt. Wenn aber jede Treppenstufe zur Herausforderung und Qual wird, dann war das Training zu hart.“

Von Tilman Kortenhaus