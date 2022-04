Leipzig

Die Fußballweltmeisterschaft wird 2022 nicht nur in Katar gespielt. Am 26. Juni lädt die Leipziger Volkszeitung gemeinsam mit dem Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL) zur großen „LVZ Mini-WM“. Um den großen Mini-WM-Pokal wird dort gekämpft, wo sonst nur die Regionalliga-Kicker der BSG Chemie gegen den Ball treten dürfen: im Alfred-Kunze-Sportpark. Das Wichtigste: Für die zu vergebenden 32 Startplätze können sich F-Jugend-Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der LVZ ab sofort kostenlos anmelden. Das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen gibt es online unter www.lvz.de/miniwm. Die Anmeldefrist läuft bis zum 23. April (12 Uhr). Es gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Ein K.o.-Spiel für jedes Team garantiert

„Wir freuen uns auf einen großartigen Fußballtag und hoffen natürlich auf bestes Wetter“, blickt LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert voraus. Er brachte die Idee zum Turnier aus Dresden mit in die Messestadt. „Der Alfred-Kunze-Sportpark ist eine der traditionsreichsten Spielstätten in Leipzig. Hier wurden in der Vergangenheit Legenden geboren. Das Stadion ist für seine Enge, seine Stimmung und sein ganz besonderes Flair bekannt. Die historische Tribüne, die ihre ganz eigene Geschichte mitbringt, ist zusätzlich ein ganz besonderes Element. Hier zu kicken, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Die Terminfindung für die Mini-WM war unkompliziert. „Wir freuen uns, dass die BSG Chemie uns mit offenen Armen empfangen hat und bei der Umsetzung des Turniers unterstützt.“

Gekickt wird wie schon bei der ersten Auflage im Jahr 2018 (damals in der Red-Bull-Arena) auf vier Spielfeldern gleichzeitig. Auf eine Gruppenrunde mit acht Staffeln zu je vier Mannschaften analog zur großen WM folgt die K.o.-Runde, beginnend mit dem Sechzehntelfinale. Damit ist garantiert, dass jedes teilnehmende Team eine Partie in der K.o.-Runde absolvieren kann und unabhängig von eventuellen Anlaufschwierigkeiten in den Gruppenspielen eine Chance auf den Weltmeistertitel hat. Alle Spiele werden von offiziellen Schiedsrichtern des FVSL geleitet. „Wir sind dem Fußballverband der Stadt Leipzig sehr dankbar, dass er uns als Kooperationspartner bei der Organisation des Turniers im Vorfeld und bei der Umsetzung am Tag selbst unterstützt“, so Steigert. Da das letzte Juni-Wochenende im Bereich des FVSL noch für Liga-Spiele genutzt wird, aber kein Team aus diesem Grund von der Teilnahme an der Mini-WM ausgeschlossen werden soll, wird der Verband eventuell anstehende Partien auf Antrag kostenlos vorziehen.

Zuschauer ausdrücklich erwünscht

Natürlich werden am 26. Juni die Zuschauerränge im Alfred-Kunze-Sportpark geöffnet sein. Denn die künftigen Weltmeister sollen und wollen so laut und farbenfroh wie möglich unterstützt werden. Familie, Freunde, Bekannte – alle sind herzlich eingeladen Tribüne, Dammsitz, Norddamm und Co. mit Leben zu erfüllen. Für das leibliche Wohl und Zeitvertreib zwischen den Spielen ist gesorgt.

Sie wollen Ihr Team sofort anmelden? Dann los:

„Die LVZ Mini-WM soll nicht nur ein einfacher Turniertag sein“, erklärt Alexandra Grothe, Marketingleiterin der Leipziger Volkszeitung. „Wir wollen den teilnehmenden Teams ein ganz besonderes Erlebnis bieten, vom Einlauf unter der jeweiligen Landesflagge am Morgen bis zur feierlichen Siegerehrung mit Pokalübergabe am Abend.“ Die Leipziger Volkszeitung stellt jedem Team einen Trikotsatz bestehend aus je zehn Jerseys und Hosen sowie zehn Paar Stutzen in den Landesfarben zur Verfügung. Welches Team welches Land repräsentiert entscheidet sich am 1. Juni um 17 Uhr. „Dann laden wir alle Teams herzlich zur großen Auslosung in die LVZ-Kuppel ein“, so Grothe. An den Lostöpfen wird ein Überraschungsgast stehen.

Von Antje Henselin-Rudolph