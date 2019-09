Leipzig

Noch zwei Spiele trennen die Handballer des SC DHfK Leipzig vom Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg. Die erste Hürde heißt MT Melsungen und ist am 1. Oktober um 19 Uhr in der Arena zu Gast. Für einen Sieg im Achtelfinale braucht die Mannschaft von Trainer André Haber lautstarke Unterstützung. Die LVZ hilft dabei und füllt mit ihren Lesern und Nutzern einen Fanblock. Machen Sie mit: Unterwww.lvz.de/handballtickets können Sie sich bis zu vier Karten sichern, solange der Vorrat reicht. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Der erste Viertelfinalist steht mit dem TVB Stuttgart bereits fest. Der vom Papier her leichteste Gegner ist der Sieger aus der Partie Hamm gegen Ludwigshafen. Bevor es allerdings zur nächsten Auslosung geht, muss der SC DHfK die eigenen Hausaufgaben erledigen, mit der Unterstützung aus dem LVZ-Fanblock.

Von mro