Leipzig

Normalerweise ist Sonntag Spieltag. Egal ob es sich um die Profis des 1. FC Lok Leipzig oder in den Morgenstunden um die Nachwuchsmannschaften des Probstheidaer Fußballklubs handelt: Am Tag der Ruhe herrscht zu Nicht-Pandemie-Zeiten meist reger Betrieb im Gelände rund um das Bruno-Plache-Stadion. Seit November letzten Jahres und dem zweiten Lockdown klirren jedoch keine Stollenschuhe mehr sonntagvormittags, keine Eltern unterhalten sich flüchtig, kein Schiri-Pfiff ertönt durch die Connewitzer Straße. Tobias Fischer füllte die Sportanlage an diesem Sonntag dennoch mit Leben.

Dessen Firma RettMedic, die medizinische Dienstleistungen und Brandschutz anbietet, funktionierte einen Tag bevor die Friseursalons und Kosmetikstudios in Sachsen wieder öffnen dürfen den VIP-Raum des Fußballstadions in eine Corona-Teststation um. „Primär für Friseure, Kosmetiker und Fahrschullehrer. Aber grundsätzlich auch für alle anderen, die einen Test brauchen“, erklärt Fischer auf LVZ-Anfrage.

Zum Start 40 Tests in zwei Stunden

Gemeinsam mit einem Kollegen testete er von zehn bis zwölf Uhr rund 40 Menschen. Nun wird die Teststation ohne vorherige Terminanmeldung die nächsten Wochen am Montag (18 bis 21 Uhr), Mittwoch (8 bis 11 Uhr, 18 bis 21 Uhr) und Freitag (18 bis 21 Uhr) geöffnet sein, auch sonntags soll getestet werden. „Solange Bedarf besteht, werden wir da sein“, versichert Fischer.

Die VIP-Lounge wurde zum Testcenter umfunktioniert. Quelle: Christian Modla

RettMedic ist seit einem Jahr Sponsoringpartner von Lok Leipzig und sichert die Heimspiele des Fußball-Viertligisten medizinisch ab, außerdem organisiere das Unternehmen alle Abstriche des Klubs. Bei der Suche nach möglichen Orten für die Teststation kam daher das altehrwürdige Bruno-Plache-Stadion schnell ins Spiel. „Ein bekannter Ort mit ausreichend Parkmöglichkeiten – die Infrastruktur ist perfekt“, so Fischer. (Mehr zum Thema: Hier kann man sich in Leipzig und Umgebung auf Corona testen lassen)

Abstrich für 30 Euro

Mit dem Leipziger Gesundheitsamt habe es keine großen Absprachen gegeben, vielmehr soll es kaum Rückmeldungen seitens der Behörde gegeben haben. Entsprechende Hygienekonzepte seien jedoch bereits durch die Bitterfelder Gesundheitsbehörde abgenickt worden, zudem arbeite RettMedic seit „einem Jahr im Auftrag verschiedener Landkreise“. Für 30 Euro, so viel kostet ein Abstrich, heißt es dann nächsten Sonntag wieder: Statt zu spielen wird getestet.

Von Anton Kämpf