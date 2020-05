Zurück am Crosstrainer: Fitnessstudios öffnen mit strengen Hygiene-Konzepte

Leipzig

Muskeln stählen, Kalorien abarbeiten: Freitagmorgen um 8 Uhr ist nach der coronabedingten Pause im Skyline Sports Club in der Elsterstraße der Startschuss gefallen. Fitnessstudios dürfen wieder öffnen und Skyline-Betreiber Thomas Flechsig nutzte dies wie einige andere Chefs in der Region direkt. „Die Erleichterung ist riesig nach acht Wochen“, freut sich Flechsig, der als einer der wenigen privaten Betreiber das Comeback bereits vollzog.

Bei anderen Leipziger Muckibuden-Besitzern lautet das Credo: Gut Ding will Weile haben. Viele gönnen sich noch das Wochenende und lassen am Montag ihre Mitglieder wieder an die Geräte – so wie das City Boot Camp in der Leplaystraße. „Wir brauchen die Vorlaufzeit. Für die Organisation, für die Hygiene und das dazugehörige Schutzkonzept“, erklärt Inhaber Michael Haase.

Anzeige

Viele Studios öffnen erst am Montag

Annett Röpcke, Leiterin des Sport und Rückenzentrum SRZ, verweist bei der Öffnung ab Montag ebenfalls auf die notwendige Sorgfalt. „Um die Maßnahmen ordentlich auszuführen, ist es doch alles bisschen kurzfristig.“ Diese Woche ging alles ganz schnell, Sachsen preschte bei den Corona-Lockerungen bundesweit voran. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich neben der großen Freude und Erleichterung wegen des Neustarts auch eine gewisse Überrumpelung hinzugesellte.

Weitere LVZ+ Artikel

„Lange wurde gar nicht in Sachsen über uns gesprochen, dann kam diese Woche alles auf einmal. Das hat uns dann doch ein wenig erschlagen. Aber auf die zwei, drei Tage kommt es auch nicht an. Wichtig ist, ab Montag geordnet zu starten“, spricht die Vernunft aus Manuel Rölke, der gemeinsam mit Tobias Rohr das Optifit an der Könneritzstraße betreibt.

„Wir können Hygiene!“ Tobias Rohr (29) vom Fitnessstudio Optifit ist vorbreitet. Quelle: Christian Modla

Das Studio in Schleußig ist dennoch vorbereitet. „Wir haben keinen Stress mehr, wir hätten das auch schon viel früher umsetzen können“, ärgert sich Rölke über die verlorenen Wochen und verkündet: „Wir können Hygiene!“

Dusche, Sauna und Umkleide bleibt geschlossen

Das werden sie nun beweisen müssen. Jedes Fitnessstudio muss ein Hygiene-Konzept erstellen und umsetzen, das Gesundheitsamt muss dieses jedoch nicht absegnen. Einblick in den Inhalt: Duschen, Saunen und Umkleiden müssen geschlossen bleiben, der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten, genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Ein Mundschutz beim Sporttreiben ist keine Pflicht.

Die Stadt Leipzig wird ab nächster Woche in den Fitnessräumen kontrollieren, dann müsse das Konzept vorgelegt werden. Michael Haase freut sich bereits auf den Besuch. „Wir wollen wissen, was nicht richtig ist und was wir machen sollen. Es kann nur miteinander gehen, deswegen: Bitte kommt!“, lädt er die Hygienekontrolleure in sein City Boot Camp ein.

Desinfektionsmittel ist Pflicht, aber schwer zu bekommen

Wie die einzelnen Studios die Vorgaben umsetzen, ist zum großen Teil ihnen überlassen. Kürzere Trainingszeiten, kleinere Trainingsgruppen, Abstandsmarkierungen auf dem Boden, separate Ein- und Ausgänge, nur jedes zweite Gerät darf verwendet werden – die Liste ist lang und länger. Das Hauptproblem von Daniel Wendrock war, Desinfektionsmittel zu besorgen. „ Amazon hat gerade Lieferzeiten bis Mitte Juni, die Ständer sind aufgrund der erhöhten Nachfrage um einiges teurer geworden“, zählt der Chef der Crossfit-Box Enforce in der Naumburger Straße einige Hindernisse auf.

Die Fitnessstudios dürfen wieder öffnen – und in Leipzig ist die Nachfrage groß. (Symbolbild) Quelle: Britta Pedersen/dpa

Was die Anzahl an Sporttreibenden angeht, muss sein Betrieb runterfahren. „Normalerweise habe ich zehn Teilnehmende in einem einstündigen Kurs, ab Montag werden es immer fünf sein. Ich hab 200 Quadratmeter Platz, neun Meter hohe Decken – das wird passen“, macht er sich keine Sorgen. Auch seine Kollegen dürfen zunächst weniger Kunden reinlassen. Im Optifit gehen beispielsweise anstelle von üblicherweise gut einem Dutzend nur noch vier Mitglieder pro Stunde an die Geräte.

Terminnachfrage ist groß

Diese müssen sich online anmelden. In Zeiten der Krise und der Datenerfassung ist Spontanität nicht drin, es müssen vorab Termine ausgemacht werden. Und auch die sind rar. „Die ganze nächste Woche ist sehr voll. Die Leute zappeln, sie wollen loslegen“, freut sich Rölke. Zu sehen bekommen sie unter anderem veränderte und verbesserte Fitnessräume. Ob das Sport- und Rückenzentrum, das Skyline oder die Fitnessräume des SC DHfK: Wände wurden gestrichen und Geräteräume umgeräumt. Fehlende Einnahmen wurden glücklicherweise durch die weiterzahlenden Mitglieder gut abgefangen.

Thomas Flechsig ist dankbar: „Da ist eine sehr hohe Loyalität. Das ist unser Lohn für die gute Arbeit der letzten 20 Jahre. Ich bin froh, nicht für so eine Discountbude zu arbeiten, bei uns geht es sehr eng und persönlich zu.“

Apropos SC DHfK: Die Fitnessräume des Großvereins öffnen ab Dienstag. Mit einem eigenen Zeitplan, einem vorsichtigeren. „Wir wollen in Ruhe schauen, ob die Maßnahmen greifen und wenn nötig nachjustieren. Wenn uns jetzt alle die Bude einrennen, ist das auch nicht im Sinne der Corona-Maßnahmen“, erklärt Alexander Schlenzig seinen Dreistufenplan, der vorsieht, dass nach der Öffnung am Dienstag eine Woche darauf die ersten Fitnesskurse und ab Juni die Rehakurse zu starten.

Abstände und zugewiesene Plätze bei Kursen

Auch alle drei Leipziger Studios des Matthias Sport Center schließen am Montag wieder die Türen zu den regulären Öffnungszeiten auf. „Wir sind wirklich froh, dass es nach über 60 Tagen wieder los geht“, sagt der Chef Matthias Wolf. Die für ihre vielen Kurse bekannten Studios machen daran keine Abstriche.

Anmeldungen sind nicht nötig. „Wir haben die Plätze in den Kursräumen markiert und achten auf die Abstands- und Hygieneregeln“, so Wolf. Sollte es Andrang geben, erhöhen die Studios die Anzahl der Kurse, um die Abstandsvorschriften einzuhalten. „Wir schicken niemanden weg“, so Wolf. „Wir starten voller Vorfreude.“

Von Anton Kämpf