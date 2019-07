Leipzig

Benjamin Bellot ist zurück in Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig hat damit einen Erstligatorhüter verpflichtet. Das gab der Verein am Sonnabend bekannt. Der 28-Jährige wechselt von Bröndby Kopenhagen zurück in seine Heimat. Bellot durchlief den Nachwuchs des FC Sachsen Leipzig und war ein Spieler der ersten Stunde bei RB Leipzig. Von 2009 bis 2017 trug er das Trikot der Roten Bullen. Mit seinem damaligen Trainer Alexander Zorniger wechselte er anschließend nach Dänemark. Dort wurde der Coach aber inzwischen entlassen. Der Kontakt nach Leutzsch riss nie ab, allein schon weil Bellots Vater Harald dort Torwarttrainer ist.

„In der Sommerpause gab es mehrere Treffen mit Andy Müller und Frank Kühne, die sich sehr bemühten. Ich hatte das gute Gefühl, dass der Verein mich unbedingt will und das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben“, so Bellot auf der Homepage der BSG.

Die sportliche Führung der Chemiker ist stolz auf ihren Transfercoup. „Mit Benny bekommen wir einen unheimlich erfahrenen Keeper mit einer Leutzscher Vergangenheit. Er hat eine unglaubliche Entwicklung als Torhüter genommen und wird uns menschlich sowie sportlich weiter nach vorn bringen“, erklärte der sportlicher Leiter, Andy Müller-Papra.

Matthias Roth