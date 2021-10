Endlich wieder analog: „Lauf gegen Krebs!“ am Reformationstag in Leipzig

Leipzig

Im Vorjahr fand die Veranstaltung virtuell statt – wegen der Corona-Pandemie liefen die Teilnehmer allein für sich durch Stadt und Land; je nachdem, wo sie sich gerade befanden. 2021 ist „Lauf gegen Krebs!“, das Benefizbreitensportevent zugunsten der stationären und ambulanten Sporttherapie der Elternhilfe für krebskranke Kinder, wieder ein kleines Happening – mit Start und Ziel am 31. Oktober auf dem Testfeld der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig in der Jahnallee 59. Auftakt ist um 10 Uhr. Vom Sportcampus aus geht es durch den Palmengarten.

Je nach Alter und körperlicher Kondition der Läuferinnen und Läufer stehen vier verschiedene Strecken zur Auswahl: 400 Meter, zwei Kilometer, sechs Kilometer und zehn Kilometer. Die Anmeldung ist online noch bis zum 29. Oktober, 23.59 Uhr, unter https://baer-service.de/veranstaltung/LGR/ möglich. Am Starttag selbst besteht ab 8.30 Uhr die Möglichkeit zur Nachmeldung.

400 Starter haben bereits gemeldet

Aktuell haben sich bereits mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registrieren lassen, die mit einem Spendenbeitrag die wichtige Arbeit der Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder unterstützen wollen. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich der gemeinnützige Verein zugunsten von Familien mit einem an Krebs erkrankten Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein. Verschiedene Angebote tragen dazu bei, die Familien ab dem Tag der Diagnose bis in die Zeit der Nachsorge zu begleiten.

Die Startgelder bei „Lauf gegen Krebs!“ kommen samt und sonders dem gemeinnützigen Verein zugute. Möglich macht dies die Hilfe von wichtigen Unterstützerinnen und Unterstützern wie dem Leipziger Behinderten- und Reha-Sportverein, dem Stadtsportbund Leipzig sowie Sponsoren wie VitaMed – Zentrum für Gesundheitssport, die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft und die AOK Sachsen.

Corona macht die Arbeit schwer

Wie schon in den vorangegangenen Jahren erwartet das Organisationsteam um Markus Wulftange, Sporttherapeut auf der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Leipzig, ein buntes Teilnehmerfeld: „Unsere jüngsten Starterinnen und Starter sind Jahrgang 2020 und laufen zusammen mit vielen anderen Kindern unseren Bambinilauf – 400 Meter auf dem Testfeld unter tosendem Applaus.“ Die älteste Teilnehmerin sei aktuell Jahrgang 1933.

Die Corona-Ausgabe von „Lauf gegen Krebs!“ im Jahr 2020: Fünf Brandbekämpfer der Freiwilligen Stadtteilfeuerwehr Leipzig-Süd machten ihr Läufchen in voller Einsatzmontur am Völkerschlachtdenkmal – und trafen dabei zufällig auf Tristan Radmann. Quelle: Dominic Welters

Nach dem zweiten Jahr, in dem der Elternhilfe-Verein wegen Corona erneut herbe finanzielle Einbußen erleiden musste, zählt nun jede Anmeldung. „Wir freuen uns über alle, die mit uns gemeinsam am Sonntag für krebskranke Kinder an den Start gehen. Nachdem in den letzten Monaten viele unserer Charity-Events ausfallen mussten, hilft jeder Beitrag, unsere wichtige Arbeit zugunsten der betroffenen Familien auch in Zukunft zu ermöglichen“, sagt Wulftange.

Prominente Mitspieler: Elternhilfe-Sporttherapeut Markus Wulftange (links) beim Benefizfußballturnier Mitte September 2021 mit Borussia-Dortmund-Trainer Marco Rose (Mitte) und RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch. Quelle: Christian Modla

Auch wer nicht läuft, kann helfen

Im Internet unter www.lauf-gegen-krebs.de besteht zudem die Möglichkeit, eine ganz persönliche Spendenaktion zu starten und sich so Motivation und Rückenwind von Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen für die Unterstützung beim „Lauf gegen Krebs!“ zu sichern. Auf diese Weise können auch diejenigen mithelfen, die am Benefizlauf selbst nicht teilnehmen können. Aktuell laufen bereits fünf Kampagnen mit einem Erlös von 930 Euro.

Von dom