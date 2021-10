Leipzig

Lesung? Nö, der Ex-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (69) und der Hans Dampf in vielen Fußball-Gassen, Uli Potofski (69), gaben in der Leipziger BMW-Niederlassung keine einzige Zeile aus ihrem Buch „52 – ein Jahrgang, zwei Leben“ zum Besten. Wissend, dass sich Lesungen ziehen und die Lieblingsseiten der Vortragenden nicht immer deckungsgleich mit den Vorlieben des Auditoriums sind. Bosbach (CDU) und Potofski (als Gelsenkirchener in die SPD-Anhängerschaft reingeboren) nahmen rund 100 Damen und Herren dieser Tage mit auf eine rasante 75-minütige Reise, spannten den Bogen von Krautwickeln, übers Schalker und christdemokratische Elend bis hin zur Merkelschen Weihnachtsansprache 2021. Und zu Helmut Kohl, der laut Bosbach alles, „nur keine Birne und am Ende ein einsamer Mann war“.

„Fällt das Fehlen eines Geldsacks auf, Herr Präsident?“

Alles auf Anfang. Potofski stellte sich 18-jährig mit einer Koch-Lehre bei Radio Luxemburg vor, wusste, wie man einen Krautwickel wickelt – und sonst nicht viel. Auf Geheiß von Frank Elsner, Chef von Radio Luxemburg, sollte Potofski den Präsidenten der Deutschen Bundesbank interviewen. Quasi ins Blaue hinein. Potosfski: „Fällt das Fehlen eines Geldsacks auf, Herr Präsident?“ „Könnten Sie auch das Foto Ihrer Schwiegermutter auf einen Geldschein drucken?“ Elsner: „Wann können Sie anfangen, junger Mann?“ Aus dem jungen Mann wurde ein prominenter Reporter, Moderator und Buchautor.

Die beiden Protagonisten plauderten fröhlich in der Leipziger BMW-Niederlassung. Quelle: Picture Point/Sven Sonntag

Bosbach leitete einen Supermarkt (!), holte das Abitur nach, wurde Rechtsanwalt, zog 1994 in den Bundestag ein und blieb dort bis 2017.

Potofski, leidgeprüfter Schalke-Fan: „Nach dieser Wahl weißt du, wie sich Abstieg anfühlt, Wolfgang.“ Ja, weiß er, bleibt aber kämpferisch. „Wir haben innerhalb von vier Jahren 25 Prozent Wähler verloren. Das Rückspiel findet in vier Jahren statt.“

„Belgien hatte 18 Monate lang keine Regierung“

Große Koalition, Herr Bosbach? „Das möchte niemand.“ FDP und Grüne? Müssten sich erst mal sortieren. Sondierungsgespräche seien der kleine Bruder von Koalitionsgesprächen, die Suche nach Schnittmengen sei eine diffizile, die zwischenmenschliche Ebene elementar.

Potofski hält es für denkbar, dass Frau Merkel auch noch die Weihnachtsansprache 2021 hält, erinnert an die sieben Monate, die das letzte Mal zwischen Wahl und Regierungsbildung in der Tiefe des Raumes standen. Bosbach: „Belgien hatte 18 Monate lang keine Regierung. Es war eine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit.“

War Armin Laschet der falsche Kandidat?“ Bosbach: „Die Frage habe ich noch nie gehört.“ Bosbach zog 1994 zusammen mit Laschet in den Bundestag ein. „Ein feiner, anständiger Mann.“ Mit Affinität zum Sprung in Fettnäpfchen.

„Es gibt keine Danke-Schön-Wahl“

Bosbach zum Thema AfD: „Viele wählen aus Protest.“ Die strammen Rechtsradikalen könne man nicht auf den Pfad der Tugend führen. Stichwort Parteienbindung: „Die ist im Osten weniger ausgeprägt als in den alten Bundesländern.“ Man lebe auch und gerade in der Politik im Hier und Jetzt: „Es gibt keine Danke-Schön-Wahl.“

Wie erinnern Bosbach & Potofski den Fall der Mauer, den Angela Merkel bekanntermaßen in der Sauna sitzend verschwitzt hatte? „Ich durfte nicht ans Brandenburger Tor“, so Bosbach, „meine Frau war hochschwanger.“ Potofski hat mit Roy Black „Ein Schloss am Wörthersee“ gedreht, den Mauerfall im Casino Klagenfurt gefeiert. „Roy Black sang nachts um vier: Ganz in Weiß.“

Ein Bosbach-Comeback im Bundestag? „Das traue ich mir nicht mehr zu, nicht für vier Jahre. Da muss man 110 Prozent geben. Ich gehe stramm auf die 70 zu.“ Potofski erinnerte an Konrad Adenauer, der mit 73 Bundeskanzler wurde. „Das gibt mir Hoffnung.“

„Wir haben uns verfahren“

Launiges Ende des launigen Abends. Bosbach saß bei den Bayreuther Festspielen neben Merkel. Die Bundeskanzlerin: „Warum hast du dir Rheingold ausgesucht, Wolfgang? Er: „Es ist das kürzeste Stück.“ Man saß nie mehr nebeneinander. Bahn-Fan Potofski über seine Anfahrt nach Leipzig und diese Ansagen: „Liebe Fahrgäste, wir haben uns verfahren.“

Die Erlöse des Abends kommen Expika zugute. Der Verein beschäftigt sich mit dem gesunden Aufwachsen von Kindern und wird vom früheren Lok-Leipzig-Vermarkter Matthias Härzschel geleitet.

Von Guido Schäfer