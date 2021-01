Alba gewinnt Topspiel - Ludwigsburg und Crailsheim vorn

Berlin

Basketball-Meister Alba Berlin ist mit einem überraschend klaren Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München in das neue Jahr gestartet.

Die massiv ersatzgeschwächten Albatrosse setzten sich in eigener Halle mit 85:72 (39:36) gegen die Münchner durch und holten sich den siebten Sieg im achten Spiel. Für die Bayern war es die zweite Niederlage im neunten Spiel. Bester Berliner war Louis Olinde mit 17 Punkten. "Wir sind als Team heute nicht mit der richtigen Mentalität ins Spiel gegangen", sagte Bayern-Profi Paul Zipser nach der Partie bei "Magentasport".

Alba musste neben Peyton Siva und Marcus Eriksson auch noch auf Luke Sikma und Niels Giffey verzichten. Zudem befindet sich Trainer Aito Garcia Reneses weiter in Corona-Quarantäne. Trotz der zahlreichen Ausfälle fand der Meister gut ins Spiel, entschied das erste Viertel dank einer starken Defensive mit 18:12 für sich und blieb auch bis zur Halbzeit in Führung (39:36).

"Uns fehlt ein bisschen die Energie heute, aber ich glaub in den nächsten zwanzig Minuten wird das schon passen", sagte der Münchner Nihad Djedovic zur Pause. Doch der Ex-Alba-Spieler sollte nicht Recht behalten. Die Berliner blieben das dominante Team, gingen Mitte des dritten Abschnitts erstmals zweistellig in Führung (51:41) und spielten das Spiel fortan souverän herunter.

Oben in der Tabelle bleiben die MHP Riesen Ludwigsburg und die Hakro Merlins Crailsheim. Vizemeister Ludwigsburg holte sich am Samstag beim 89:70 (44:41) bei medi Bayreuth den zehnten Saisonsieg. Dabei kam der 36-malige deutsche Nationalspieler Elias Harris ein letztes Mal zum Einsatz. Der 31-Jährige nutzt seine Ausstiegsklausel und wechselt nach Spanien. "Vor kurzem kam ein Angebot aus Spanien, was für mich immer ein Traum war, den ich mir mit meiner Familie unbedingt jetzt verwirklichen wollte", sagte der frühere NBA-Profi.

Crailsheim gewann seine Auswärtspartie bei s. Oliver Würzburg am Sonntag mit 86:80 (43:39) und steht ebenfalls bei zehn Saisonerfolgen. Die EWE Baskets Oldenburg setzten sich bei Brose Bamberg mit 85:78 (34:43) durch und bleiben mit neun Siegen Dritter. Der frühere Serienmeister aus Bamberg hingegen rangiert mit einer Bilanz von 4:6 außerhalb der Playoff-Ränge.

