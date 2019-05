Magdeburg

Für Härtel war es der 18. Sieg im 19. Profikampf. Der Münchner Krasniqi musste in seinem 55. Kampf die sechste Niederlage hinnehmen. Der gebürtige Kosovo-Albaner war seit Juni vergangenen Jahres Europameister und konnte den Titel seither nur einmal erfolgreich verteidigen.

In dem Stallduell des Magdeburger Unternehmens Sport Events Steinforth bestimmte Härtel das Duell und traf den Titelverteidiger vor allem mit der Führhand. Krasniqi erlitt in der zweiten Runde durch Schlagwirkung einen Cut am rechen Auge und war fortan gehandicapt.

Der technisch versierte Berliner landete die klareren Treffer und war mit sehenswerten Schlagkombinationen erfolgreich, Krasniqi schlug dagegen zumeist auf die Doppeldeckung seines Kontrahenten. In den Schlussrunden versuchte der Titelverteidiger, einen K.o. zu landen, es fehlten aber Kraft und Präzision. "Ich wollte meine ersten Titel haben", sagte Härtel. "Ich war ein Nichts im Profiboxen, jetzt bin ich Europameister."

dpa