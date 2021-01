DSV-Mixed-Staffel in Oberhof auf Platz fünf

Oberhof

Den Sieg sicherte sich in einem spannenden Schlussspurt Russland mit 0,7 Sekunden Vorsprung vor Norwegen. Rang drei ging an die Franzosen, die 12,1 Sekunden Rückstand auf das Siegerteam hatten.

"Das ärgert mich sehr und tut mir leid für meine Teamkollegen. Das war keine gute Leistung von mir, und ich bin ich sehr unzufrieden", sagte Olympiasieger Peiffer, der tags zuvor in der Verfolgung noch viermal fehlerfrei geblieben war.

Nach gutem Start durch Hinz lieferte auch Herrmann, die tags zuvor in der Verfolgung sieben Fehler geschossen hatte, mit zwei Nachladern eine gute Leistung. Doll ging als Zweiter mit 7,6 Sekunden Rückstand auf die führenden Russen in die Loipe. Obwohl er in seiner zweiten Laufrunde einen Stock verlor, weil ihm sein norwegischer Kontrahent Johannes Dahle auf den Stock trat, brachte ihn das nicht aus dem Tritt, so dass er beim Stehendschießen nur eine Zusatzpatrone brauchte. Schlussläufer Peiffer kämpfte beim letzten Schießen um das Podium, patzte dann aber.

© dpa-infocom, dpa:210110-99-965635/3

dpa