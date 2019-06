Halle/Westfalen

Demnach gab der 25 Jahre alte Österreicher, der im Finale der French Open am vergangenen Sonntag gegen Rafael Nadal in vier Sätzen verloren hatte, als Grund für seinen Rückzug einen "Erschöpfungszustand" an.

"Ich wäre gerne in Halle gestartet, weil es immer eine wunderbare Turnierwoche in der Saison ist", wurde Thiem in einer Mitteilung des Veranstalters zitiert. Zuvor hatte bereits der Japaner Kei Nishikori seine Teilnahme abgesagt. In das 32-köpfige Hauptfeld des Rasen-Turniers sollen Taylor Fritz ( USA) und Damir Dzumhur ( Bosnien-Herzegowina) nachrücken.

dpa