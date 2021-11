Die Winterbergerin Laura Nolte hat den Saisonauftakt im Zweierbob vor Teamkollegin Kim Kalicki gewonnen.

Nach Platz drei im Monobob am Vortag fuhr sie am Sonntag in Innsbruck/Igls mit ihrer Vereins-Anschieberin Leonie Fiebig mit 0,17 Sekunden Vorsprung auf Rang eins und holte den insgesamt fünften Weltcupsieg in ihrer Karriere.