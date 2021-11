Mannheim

Die Adler mussten vor 8139 Zuschauern aber bis zum Ende zittern und einen Punkt abgeben.

Der 30-jährige Plachta war nach seinem positiven Test von der Mannschaft isoliert worden und ist in Quarantäne. Am Freitagabend war die Erfolgsserie der Mannheimer nach neun Siegen in Serie überraschend mit einem 0:1 bei den Schwenninger Wild Wings gerissen. Die DEL-Tabelle führen die Adler souverän an.

dpa