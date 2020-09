Düsseldorf

Der Stürmer soll voraussichtlich bis Ende September Trainings- und Spielpraxis sammeln, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Zum Trainingsstart bei der Düsseldorfer EG rund sechs Wochen vor Saisonbeginn in der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL) am 13. November soll Kammerer dann wieder zum achtmaligen Deutschen Meister zurückkehren.

