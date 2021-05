Finnland überholt DEB-Team - Druck für Schweden

Riga

Nach vier Spielen zogen die Finnen nun mit zehn Punkten vorbei an Deutschland und den USA (beide 9), die zuvor Gastgeber Lettland die zweite Niederlage im Turnier verpasst hatten.

Die Letten unterlagen den USA mit 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) und geraten damit im Hinblick auf eine mögliche Viertelfinal-Teilnahme unter Druck. Der WM-Gastgeber ist am Dienstag letzter Vorrundengegner Deutschlands, das auch am Freitag spielfrei hat.

In der anderen Vorrundengruppe A gewann Tschechien ein ganz wichtiges Spiel gegen Schweden mit 4:2 (0:2, 0:0, 4:0). Mit vier Toren im Schlussdrittel holten die Tschechen im vierten Spiel den ersten Punktedreier, der im Hinblick auf eine Viertelfinale dringend benötigt worden war. Ex-Weltmeister Schweden muss zwei Tage nach dem furiosen 7:0 gegen die Schweiz dagegen um die Teilnahme an der K.o.-Runde bangen. Die Eidgenossen rehabilitierten sich mit einem 8:1 (1:1, 4:1, 3:0) gegen die Slowakei und liegen nach vier Spielen punktgleich mit vier Zählern mit Russland und der Slowakei an der Tabellenspitze.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-769049/2

dpa