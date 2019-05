Eishockey-Rekordchampion Russland um Superstar Alexander Owetschkin will sich seinen ersten WM-Titel seit fünf Jahren nicht mehr nehmen lassen.

Mit dem Selbstvertrauen aus bislang acht Siegen in acht Spielen in der Slowakei tritt der Olympiasieger am Samstag zum Halbfinale in Bratislava gegen Finnland an (15.15 Uhr/Sport1) an.