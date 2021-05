Kanada wahrt mit Pflichtsieg Viertelfinal-Chance

Riga

Die Basis legten die Nordamerikaner mit vier Toren im ersten Drittel. Andrew Mangiapane vom NHL-Team Calgary Flames war im ersten und zweiten Abschnitt je einmal erfolgreich.

Nach dem historisch schwachen WM-Start mit drei Niederlagen nacheinander holte der 26-malige Weltmeister damit den dritten Sieg und hat vorerst genauso viele Punkte wie Deutschland (9). Für das mögliche Weiterkommen müssen die Kanadier in jedem Fall weiter punkten. Zum Abschluss der Vorrunde in der Gruppe B am Dienstag hat die Top-Nation gegen den Titelverteidiger Finnland allerdings eine schwierige Aufgabe vor sich.

In der Gruppe A können die Schweizer zunehmend für die K.o.-Runde planen. Die Eidgenossen feierten mit einem 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) gegen Belarus ihren vierten Vorrundensieg.

