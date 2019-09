Düsseldorf

Man hat im Umfeld genügend Möglichkeiten, potenzielle Sponsoren zu finden", meinte der 36 Jahre alte Routinier bei einer Medienveranstaltung der Deutschen Eishockey Liga in Düsseldorf.

Thomas Sabo hatte im Sommer angekündigt, nach der am 13. September beginnenden Saison als Hauptsponsor bei den Ice Tigers in Nürnberg auszusteigen. "Das ist eine Neuigkeit, die man nicht unbedingt will", sagte Reimer, der aber Verständnis zeigte: " Thomas hat elf Jahre lang mit Leidenschaft das Eishockey in Nürnberg wieder nach vorne gebracht. Dass er nun aufhört, ist legitim."

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass die DEL-Lizenz in Nürnberg nach dem Ausstieg des Schmuckunternehmers möglicherweise an einen anderen Standort gehen könnte. "Das Gute ist, dass man das ein Jahr vorher weiß und man nun Zeit zum Arbeiten hat. Und aktuell wird schon hart dran gearbeitet. Es gibt schon viele kleine Sponsoren - ich glaube zur Zeit 20 - die neu dazu gekommen sind", meinte Reimer indes.

dpa