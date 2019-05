Kosice

"Ich denke schon", sagte der 27 Jahre alte NHL-Keeper der Colorado Avalanche nach der Landung in Kosice.

Dort wollte sich der Goalie der Colorado Avalanche das zweite deutsche WM-Spiel gegen Dänemark (16.15 Uhr/ Sport1 und DAZN) anschauen. Grubauer sollte sich nach der beschwerlichen Anreise aus Denver mit zweimaligem Umsteigen in München und Wien zunächst ausruhen und akklimatisieren.

Mit seinem NHL-Team war der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres erst am Mittwochabend (Ortszeit) in den Playoffs gescheitert. Gegen die Dänen sollte wie beim 3:1 gegen Aufsteiger Großbritannien am Samstag zum WM-Auftakt Matthias Niederberger von der Düsseldorfer EG im Tor stehen.

Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes ( DEB) soll Grubauer am Montagnachmittag erstmals mit dem Team trainieren. Am Dienstag und Mittwoch stehen jeweils um 20.15 Uhr ( Sport1 und DAZN) die nächsten Vorrundenspiele gegen Frankreich und Gastgeber Slowakei an.

dpa