Düsseldorf

Hansson, Olympiasieger und Weltmeister als Spieler mit Schweden, war zuletzt beim EV Zug als "Director of Player Development" und als Chefcoach in der zweiten Schweizer Liga tätig. Zuvor war er viele Jahre in verschiedenen Positionen beim schwedischen Top Club Rögle BK tätig.

Ihm zur Seite steht weiterhin Co-Trainer Thomas Dolak. Zudem ist Club-Legende Daniel Kreutzer neu im Trainerteam.

