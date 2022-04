Stürmer Loibl stößt in WM-Vorbereitung zum Nationalteam

München

Insgesamt holte der Coach nur fünf neue Spieler in sein Team.

Neben Loibl stehen die Verteidiger Mario Zimmermann (Straubing Tigers) und Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers) sowie die Stürmer Tobias Eder und Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG) neu im Kader. Noch immer sind zahlreiche Nationalspieler in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga oder bei ihren Teams in Nordamerika gebunden. Für Loibl ist die Saison mit Skellefteå AIK in Schweden beendet. Im Trainerteam soll der Nürnberger Chefcoach Tom Rowe Söderholm als weiterer Assistent unterstützen.

In Rosenheim absolviert die deutsche Auswahl am Donnerstag und Samstag zwei Testspiele gegen die Schweiz. Zum Auftakt der Vorbereitung hatte Deutschland zwei Partien gegen Tschechien bestritten und dabei einen Sieg geholt. Die Weltmeisterschaft in Söderholms Heimat Finnland beginnt am 13. Mai.

dpa